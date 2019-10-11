"في حب الأوبرا".. معرض تشكيلي على هامش احتفالات الأوبرا بعيدها الـ٣١ (صور)

افتتح معرض تشكيلي تحت عنوان "فى حب الأوبرا"، وذلك بقاعتي صلاح طاهر وزياد بكير وذلك على هامش الاحتفالات التي تقيمها وزارة الثقافة بمناسبة عيد ميلاد الأوبرا الـ٣١،

ويضم المعرض أكثر من 100 عمل فني متنوع، تتناول فنون الأوبرا المختلفة برؤية خاصة.





يذكر أن دار الأوبرا المصرية اُفتتحت فى 10 أكتوبر عام 1988، وتضم سبعة مسارح هي: الكبير، الصغير، والمكشوف، إلى جانب مسرح الجمهورية، ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة، ومسرح سيد درويش بالأسكندرية، ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة.





وتلعب دار الأوبرا منذ افتتاحها دورًا هامًا في إثراء الحياة الفنية في مصر، كما باتت مزارًا ومتنفسًا فنيًا لمختلف فئات الجمهور المصري والجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب إتاحة الفرصة للفرق والفنانين الواعدين لتقديم تجاربهم الفنية المتفردة، بالإضافة إلى الفنون الجادة الراقية التى تختص بتقديمها من باليه وأوبرا وموسيقى كلاسيكية وعربية وصالونات ثقافية ومعارض الفنون التشكيلية ومهرجانات متنوعة للموسيقى والغناء، حتى أصبحت درة قلاع الفنون الجادة فى مصر والوطن العربي وقارة أفريقيا، وأمست أحد العلامات المميزة فى تاريخ مصر الثقافي والفني بما تمتلكه من إمكانات فنية وبشرية.



