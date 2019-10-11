اليوم.. انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

تنطلق انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء ونقابة أطباء البحر الأحمر في تمام الساعة 9 من صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى الساعة 5 مساءًا والتي يصل عدد أعضاء الجمعية العمومية بها نحو 900 عضو بالمحافظة، ممن لهم حق التصويت، والذين سددوا الاشتراكات حتى 2018.





ويتنافس علي مقعد النقيب 2 من المرشحين، بالإضافة إلي مقعدين للمرشحين فوق السن ويتنافس عليهما 4 مرشحين، ومقعدين تحت السن ويتنافس عليهما 4 مرشحين.





وأعلنت اللجنة المشرفة علي الانتخابات بالبحر الأحمر، أن الانتخابات ستجري بمقر نقابة للأطباء بالبحر الأحمر بمدينة الغردقة وتم تجهيز اللجان تحت إشراف قضائي.





ووضعت اللجنة الإرشادات اللازمة للأعضاء حيث يحصل الناخب علي 7 استمارات 3 منهم خاصة بالنقابة الفرعية لاختيار النقيب وعضوية فوق 15 سنة، وعضوين تحت 15 سنة، أما النقابة العامة فيها 4 استمارات، بالإضافة إلى استمارة النقيب واختيار 3 مرشحين في استمارة فوق السن، و3 أخرين في استمارة تحت السن.



