طفل يحرج فان دايك بسبب محمد صلاح (صورة)

تعرض الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي لموقف محرج منذ قليل بسبب المصري محمد صلاح صديقه بالفريق.









وكان فان دايك في مقابلة مع أحد الأطفال من مشجعي نادي ليفربول وتفاجئ بأن الطفل يبلغه أنه يشعر بالاحباط ليستفسر اللاعب عن السبب.









وتفاجئ فان دايك من رد الطفل المحرج حيث أجابه قائلا: "لأنني كنت أتوقع أن محمد صلاح سيأتي بدلا عنك ولكن لا يهم".









ولم يتمالك فيرجيل فان دايك نفسه وضحك بقوة شديده على رد الطفل المحرج له.









ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نادي مانشستر يونايتد يوم 20 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.



