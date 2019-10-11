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قائد كهرباء الإسماعيلية قادرون علي المنافسة والصعود للقسم الثاني

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:46 ص
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قائد كهرباء الإسماعيلية قادرون علي المنافسة والصعود للقسم الثاني
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شيماء أمين
 
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أعرب احمد غريب قائد فريق كهرباء الإسماعيلية عن عزم فريقه على الصعود لدوري القسم الثاني هذا الموسم .


وأكد غريب في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، علي صعوبة المنافسة بالمجموعة السابعة والتي تضم أندية الاسماعيلية وبورسعيد والسويس ودمياط وأنها ستكون مواجهات ناريه وحماسية جدا وفي النهاية سيصعد نادي واحد فقط من 12 نادي بالمجموعة .


وأشاد غريب بالجهد المبذول من جميع الأطراف لإنجاح مهمة الفريق وتذليل كافة العقبات والصعوبات للوصول للهدف المنشود وهو الصعود للقسم الثاني .


وتابع لدينا كلاعبين إصرار وعزيمة وطموح علي تحقيق إنجاز وهذا ما تعاهدنا عليه مع الجهاز الفني ومجلس الإدارة هذا الموسم وان شاء الله قادرون علي الوصول بالحب والروح والإرادة.


وقال مباراة الافتتاح أمام بورتو صعبة ولكنها علي ملعبنا وسنقاتل لتحقيق الثلاث نقاط لاستكمال المسيرة بروح معنوية عالية.


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