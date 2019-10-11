أحمد عز يكشف حقيقة عمل جزء ثانٍ من فيلم "الممر" (فيديو)

أكد الفنان أحمد عز، بطل فيلم "الممر"، أنه يتمنى تكرار تجربة فيلم الممر مرة أخرى، قائلًا: "الحمد لله على النجاح، ونفسي أكرر التجربة مرة تانية".





ورد "عز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، على الحديث المنتشر بشأن عمل جزء ثاني من فيلم الممر، قائلًا: "التصريح بالحاجات دي لازم يرجع لهشام عبد الخالق لأنه بيكون ليه ترتيبات، ولكن يا رب إن شاء الله هيحصل، وكلنا متحمسين لعمل جزء تاني".





وأشاد بدور الفنان إياد نصار، قائلًا: "أدى الدور على أكمل وجه، وكذلك الفنان محمد فراج، والفنانة هند صبري عملت لقطتين ولكن كأنها موجودة الفيلم كله، وكذلك باقي الفنانين".





وأشار الفنان أحمد عز، إلى أن مثل هذه الأعمال ليست سهلة على الإطلاق، متابعًا: "في بداية الفيلم الناس كلمتني وقالولي إنت تعمل فيلم بدور عسكري كوميدي ينزل في العيد، الناس في البداية قالت هينجح بس مش هيعمل إيرادات".





وفي ذات السياق، وجه الفنان أحمد عز، الشكر للشئون المعنوية للقوات المسلحة، مؤكدًا أن فضل هذا الفيلم يرجع إليها.





وأشار إلى أنهم كانوا يستخدمون الزخيرة الحية، متابعًا: "استخدمنا السلاح الحي والمدفعية الحية، واستخدمنا نفس الأجهزة التي استخدمت في 1967، بفضل إدارة الشئون المعنوية".





كما أعرب الفنان أحمد عز، عن فرحته الكبيرة بالفيلم، قائلًا: "فرحان جدًا بالفيلم ده، وفرحان بالرسالة إللي وصلت إن مصر إيد واحدة وماحدش هيعرف يدخل بين الكيان، الجيش والشعب المصري يد واحدة".



