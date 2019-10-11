عمر السعيد يكشف طلب البدري بعد الانضمام للمنتخب

أعرب عمر السعيد مهاجم منتخب مصر ولاعب الزمالك، عن سعادته عقب الانضمام لصفوف معسكر الفراعنة الحالي استعداداً لمباراة بتسوانا الودية.









وانطلق معسكر منتخب مصر الأول مساء الإثنين الماضي، بعد انضمام كافة اللاعبين المحليين والمحترفين الذي اختارهم حسام البدري المدير الفني.









وقال السعيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: "كنت أحلم بالتواجد في المنتخب وأتمنى أن نقدم شىء جيد لمنتخب مصر".









وواصل السعيد: "كلنا لاعبين كبار جدًا، والمنافسة تصب في صالح منتخب مصر ونستطيع اسعاد الجمهور".









وأكد مهاجم المنتخب الوطني: "نريد الظهور بصورة جيد في المباراة المقبلة أمام بتسوانا، بالإضافة لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، وأهم شىء الإلتزام والانضباط في المعسكر".









واختتم عمر السعيد تصريحاته: "حسام البدري المدير الفني للمنتخب تحدث معي وطلب مني أن ابذل أقصى مجهود وأثبت نفسك وأن أكون مثل اللاعبين الكبار والسابقين في هجوم الفراعنة".



