أوبرا القاهرة تقدم مقتطفات من "بحيرة البجع" و"زوربا" في احتفالاتها بعيدها الـ٣١(صور)

شاركت فرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل، ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية بعيدها الـ٣١، وذلك مساء اليوم الخميس على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وقدمت الفرقة خلال فقرتها، مشاهد من باليهي "بحيرة البجع" لـ تشيكوفسكي، و"زوربا" لـ ميكس ثيودوراكيس.





وصاحب الفرقة أوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي، وقدمت عدد من الأعمال النابوليتانية، منها "أنت يا من لاتبكي" لـ إرنستو دي كورتيس، "سانتا لوتشيا" لـ تيودور كوتراو، "دويتو قل فقط أنى أحبها" لـ رودولفو فالفو، وديتو "يا شمسي" لـ إدواردو دي كابوا .. أداء عماد عادل، ليلى إبراهيم، جاكلين رفيق، إلهامي أمين، دينا إسكندر، منى رفلة، هشام الجندي، عبد الوهاب السيد، وليد كريم، جولي فيظي، رضا الوكيل، إيمان مصطفى، وعمرو مدحت.





يذكر أن دار الأوبرا المصرية اُفتتحت فى 10 أكتوبر عام 1988، وتضم سبعة مسارح هي: الكبير، الصغير، والمكشوف، إلى جانب مسرح الجمهورية، ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة، ومسرح سيد درويش بالأسكندرية، ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة.





وتلعب دار الأوبرا منذ افتتاحها دورًا هامًا في إثراء الحياة الفنية في مصر، كما باتت مزارًا ومتنفسًا فنيًا لمختلف فئات الجمهور المصري والجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب إتاحة الفرصة للفرق والفنانين الواعدين لتقديم تجاربهم الفنية المتفردة، بالإضافة إلى الفنون الجادة الراقية التى تختص بتقديمها من باليه وأوبرا وموسيقى كلاسيكية وعربية وصالونات ثقافية ومعارض الفنون التشكيلية ومهرجانات متنوعة للموسيقى والغناء، حتى أصبحت درة قلاع الفنون الجادة فى مصر والوطن العربي وقارة أفريقيا، وأمست أحد العلامات المميزة فى تاريخ مصر الثقافي والفني بما تمتلكه من إمكانات فنية وبشرية.