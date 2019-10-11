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الأهلي يرد على مرتضى منصور في أزمة مصطفى عبده

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:41 ص
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الأهلي يرد على مرتضى منصور في أزمة مصطفى عبده
الخطيب
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أحمد عصام
 
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حرص النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على الرد بشأن ما تردد في الفترة الأخيرة من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن تجاهل مصطفى عبده نجم القلعة الحمراء السابق.


وكان مرتضى منصور قد صرح في الفترة الأخيرة ، أن محمود الخطيب يتعمد تجاهل مصطفى عبده منذ توليه رئاسة النادي الأهلي.


وجاء رد الأهلي عمليا على رئيس الزمالك بحضور مصطفى عبده حفل تسليم درع الدوري المصري للفريق بعدما توج به في الموسم الماضي بإحدى الفنادق الكبرى في القاهرة.


وحضر بعض من اللاعبين القداماء بالنادي الأهلي هذا الحفل مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق امثال ( عصام عبد المنعم - فتحي نصير - عادل طعيمة).

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