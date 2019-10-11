أحمد عز: "فرحان جدًا بفيلم الممر وبالرسالة اللي وصلت إن مصر إيد واحدة"

قال الفنان أحمد عز، بطل فيلم "الممر"، إن إدارة الشئون المعنوية هي من تولت تدريبهم على أدوارهم في فيلم الممر، مؤكدًا أنهم لهم كل الشكر والفضل على إظهارهم بهذا الشكل.





ولفت "عز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، إلى أنهم كانوا يستخدمون الزخيرة الحية، متابعًا: "استخدمنا السلاح الحي والمدفعية الحية، واستخدمنا نفس الأجهزة التي استخدمت في 1967، بفضل إدارة الشئون المعنوية".





وأعرب الفنان أحمد عز، عن فرحته الكبيرة بالفيلم، قائلًا: "فرحان جدًا بالفيلم ده، وفرحان بالرسالة إللي وصلت إن مصر إيد واحدة وماحدش هيعرف يدخل بين الكيان، الجيش والشعب المصري يد واحدة".





ولفت إلى أن الفيلم كان به مجهود كبير جدًا، ولكن لم يشعر به أحد، معلقًا: "أول ما تلبس اللبس ده بتحس بحاجة تانية خالص، بيحطك في مود مختلف وبتحس إنك بتعمل حاجة مختلفة".





"وفي ذات السياق، قال الفنان أحمد عز: "الحالة إللي عملها الفيلم ده محصليش بالقوة ده في أي فيلم تاني في حياتي"، مستطردًا: "رد الفعل في السينيمات خارج مصر كان كبير، والفيلم قام بعمل حالة وطنية رهيبة للمصريين بالخارج".



