تعادل في الألقاب.. كل ما قدمه الأهلي والزمالك خلال عام 2019 (أرقام)

تترقب جماهير الكرة المصرية القمة النارية بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019- 2020، والمحدد لها التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري.





ويحتل الأهلي قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط، بعد 3 انتصارات علي سموحة 1-0، والانتاج الحربي 4-0، وأسوان 5-1، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع بـ7 نقاط وذلك بعد فوزين على الاتحاد السكندري 1-0، ومصر المقاصة 1-0، بينما تعادل مع نادي مصر 1-1.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير مقارنة رقمية بين الأهلي والزمالك خلال عام 2019:-





الأهلي:





خاض فريق الأهلي 39 مباراة خلال عام 2019، حقق الفوز في 30 مباراة، وخسر 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، سجل لاعبو المارد الأحمر 82 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 23 هدفًا.





وحقق الأهلي بطولتين خلال العام الحالي، حيث توج بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ 41 في تاريخه عن موسم 2018-2019، بعدما تصدر الترتيب برصيد 80 نقطة، كما حصد لقب بطولة السوبر المصري عن موسم 2017 - 2018 بعدما فاز على الزمالك 3-2 بالمباراة التي جمعتهما يوم 20 سبتمبر الماضي.





الزمالك:





خاض الزمالك 43 مباراة خلال العام الحالي 2019، فاز في 22 مباراة، وخسر 7 مباريات، وتعادل في 14 مباراة، سجل لاعبو الفارس الأبيض 71 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 34 هدفًا.





حقق الزمالك بطولتين ايضًا خلال عام 2019، حيث توج بلقب بطولة كأس مصر على حساب بيراميدز بالفوز عليه بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما يوم 8 سبتمبر الماضي، كما حقق لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه علي حساب نهضة بركان المغربي بالفوز عليه 5-3 بركلات الترجيح.





مواجهات الفريقين في عام 2019:





تقابل الأهلي مع الزمالك في 3 مباريات رسمية خلال عام 2019، فاز المارد الأحمر في مباراتين، وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة، ولم يفز الزمالك في أي مباراة بينهما.





المواجهة الأولي بين "القطبين" كانت في الدور الأول للدوري الممتاز بالموسم الماضي، وأقيمت يوم 30 مارس الماضي وانتهت بالتعادل السلبي، أما مباراة الدور الثاني والتي أقيمت يوم 28 يوليو فاز بها الأهلي بهدف دون رد سجله علي معلول، أما المواجهة الثالثة كانت بكأس السوبر يوم 20 سبتمبر الماضي وفاز المارد الأحمر 3-2، سجل الأهداف (جونيور أجايي "هدفين"، حسين الشحات)، بينما جاءت ثنائية الأبيض عن طريق (محمود علاء).