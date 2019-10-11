أحمد عز عن فيلم الممر: "ردود الفعل خضتني.. وأول حاجة تجمع المصريين غير الكرة" (فيديو)

قال الفنان أحمد عز، بطل فيلم "الممر"، إن الزملاء الذين عملوا خلف الكاميرات بذلوا مجهودات أكبر من المجهودات التي بذلها الفنانين، معلقًا: "عملوا مجهود كبير ويستاهلوا النجاح".





وأضاف "عز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس: "من أول يوم حكولي علي الفيلم قولتلهم بإذن الله إحنا هنجيب جول، كنت حاسس إننا رايحين نعمل حاجة"، متابعًا: "أنا كنت متوقع نعمل نجاح بس مش بالشكل ده".





واستكمل الفنان أحمد عز: "الحالة إللي عملها الفيلم ده محصلتش بالقوة دي في أي فيلم تاني في حياتي"، مستطردًا: "رد الفعل في السينيمات خارج مصر كان كبير، والفيلم قام بعمل حالة وطنية رهيبة للمصريين بالخارج".





وأردف: "ساعة عرض الفيلم في التليفزيون خضتني، وده معناه إن شعب مصر والجيش حاجة واحدة"، معلقًا: "أول مرة حاجة تجمع الشعب المصري غير الكرة، وده فضل وكرم كبير من ربنا عليا".









ومن الجدير بالذكر، أن فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.



