خالد سليم : "زوجتي خط أحمر" (فيديو)





صفحتها، لكنها تفاجأت بمهاجمة أصدقائها لها، كما اقترح عليه العديد من أصدقائه المحامين، برفع دعوى قضائية ضدها، لكنه رفض لأن الناس قامت بأخذ حقه منها، بحد قوله.



وأكد خالد سليم قائلًا: "زوجتي خط أحمر، ومقبلش حد يغلط فيها".



يشار أن آخر أعمال الفنان خالد سليم مشاركته فى مسلسل "بلا دليل"، والمسلسل بطولة درة، نيكولا معوض، إسلام جمال، أحمد كرارة، تأليف انجى علاء، إخراج منال الصيفى.





قال الفنان خالد سليم، إنه لا يتحمل إساءات متابعيه هلى السوشيال ميديا في زوجته، وأوضح أنه في أحد المرات قامت متابعة بالإساءة لزوجته، ورد عليها من جانبه بنفس طريقتها.وأشار خلال لقائه في برنامج "أنا وبنتي" مع الفنان شريف منير وابنته أسما، على قناة "on e"، إلى أنه عندما قام بالرد على هذه المتابعة بنفس طريقتها غضبت ونشرت "سكرين شوت" لرده على