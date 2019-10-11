المنتخب الأولمبي يختتم مرانه باستاد القاهرة قبل لقاء جنوب إفريقيا غدا

اختتم اليوم المنتخب الأولمبي تدريباته علي الملعب الرئيس لاستاد القاهره اختتم استعدادا للقاء جنوب أفريقيا الودي غدا ضمن برنامج الإعداد لنهائيات الأمم الافريقيه للشباب تحت ٢٣سنة التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهي المؤهله لاولمبياد طوكيو.









ومن المقرر أن يتوجه الفريق صباح الغد الي الاسماعيلية حيث تقام مباراة جنوب أفريقيا، جاء التدريب خفيفا وشهد تقسيمة ثم تسديدا لركلات الجزاء.













من جانبه أكد رمضان صبحي كابتن المنتخب الأولمبي ان الجميع لديه تصميم وعزيمه من أجل الفوز بالبطوله وعدم الاكتفاء بمجرد التأهل لاولمبياد طوكيو.





وقال صبحي أننا تعاهدنا علي مصالحة الجماهير واسعادهم ليكون خير تعويض عما حدث في بطولة الأمم الافريقيه للكبار، وأشاد بالروح الموجوده بين اللاعبين والجهاز الفني.









كما أكد الكابتن شوقي غريب ان الجميع جاهز للقاء الغد والذي سيغلب عليه الجانب التكتيكي ولهذا فضلنا عدم اذاعته تليفزيونيا









وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب قائمه باسماء 28 لاعبا للدخول بهم في معسكر اعتبارا من الغد استعدادا لآداء مباراتين وديتين امام جنوب افريقيا يومي 11 و13 اكتوبر الحالي









حراسة المرمى : عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير









خط الدفاع :أ سامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، محمد صادق، أحمد ابوالفتوح، أحمد ايمن، كريم العراقي









خط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، أحمد حمدي، فوزي الحناوي، رمضان صبحي، ، طاهر محمد طاهر، أمام عاشور، عبدالرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم









خط الهجوم : مصطفي محمد، صلاح محسن ، أحمد ياسر ريان ، ناصر منسي



