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جهود مكثفة لكشف غموض ذبح امرأة أمام منزل برشيد في البحيرة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:42 ص
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جهود مكثفة لكشف غموض ذبح امرأة أمام منزل برشيد في البحيرة
أرشيفية
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إسلام أمين
 
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تكتف مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بالاشتراك مع الأمن العام من جهودهم، لكشف غموض جريمة قتل بشعة، حيث قام مجهولون بذبح ربة منزل وإلقاء جثتها أمام المنزل في ظروف غامضة بعزبة برج رشيد.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد أشرف عوض مأمور مركز رشيد، يفيد بلاغًا من أهالي برج رشيد بالعثور على جثة "ذوات ع.ع" 40 عاما من مواليد عرب المحضر بكفر الشيخ ومقيمة بمنزل زوجها ببرج رشيد، مذبوحة من الرقبة وغارقة في بركة من الدماء.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث والعميد عبد القوى عمرو رئيس فرع البحث الجنائي والرائد أحمد المسيري رئيس مباحث مركز رشيد، وتبين من معاينة الجثة وجود جرح ذبحي خلف الرقبة مع تهتك بالفقرات العنقية ووجود جروح قطعية بباطن اليد اليمنى مع اشتباه قطع بالأوتار.

تم إخطار النيابة العامة وانتقلت لمعاينة الجثة وأمرت بانتداب طبيب شرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة وتكليف المباحث بالتحري حول الواقعة وضبط مرتكبيها، وأشارت التحريات الأولية إلى أن المجني عليها تقيم مع أولادها داخل منزل الزوجية وأضافت بوجود الزوج بعملة بأحدي المزارع في غرب النوبارية.
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