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تعليق تامر أمين على التوغل التركي في أراضي سوريا (فيديو)

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:29 ص
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تعليق تامر أمين على التوغل التركي في أراضي سوريا (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي تامر أمين، إن ما فعله أردوغان على مدار السنوات الماضية يعد خرقا للقوانين الدولية، حيث أنه اعتقل ضباط جيش، وصحفيين، ويضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط في تركيا.

وثمن "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، الموقف المصري من تجاه العدوان التركي على شمال سوريا، حيث أن مصر رفضت العدوان التركي جملة وتفصيلا، مضيفا أن ما فعله أردوغان هو موقف أحادي.

ولفت "أمين"، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تغريدة على حسابه الشخصي، أكد خلالها أنه يتابع الوضع في سوريا، معقبا: "وأخرة المتابعة دي إيه، وبعد التهديد والتحذير اللي وجهته لأردوغان، وواضح أنه لم يرتدع ولم يخف، وأقدم على ما كان ينوي فعله.. فماذا بعد التهديد".

هذا وقد شنت تركيا عدوان عسكري على شمال سوريا، وهو الأمر الذي رفضته الدول العربية، عدا قطر حيث أعلن أميرها تميم بن حمد تأييده للعدوان التركي على سوريا، وسيعقد اجتماع للجامعة العربية لمناقشة العدوان التركي على شمال سوريا.
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