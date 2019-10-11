حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 10/10/2019 في مصر وبعض عواصم الدول العربية والأجنبية
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم الجمعة 10/10/2019 في مصر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 10/10/209 في جمهورية مصر العربية، حيث أوضح خبراء "الأرصاد" أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وطقس حار على شمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، وفي أول الليل مائل للبرودة في آخره.
وقالت هيئة الأرصاد في بيان حالة الطقس إن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال الجمهورية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.
حالة البحر المتوسط في طقس اليوم الجمعة 10/10/2019
حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم اليوم الجمعة 10/10/2019 في مدن ومحافظات مصر وبعض العواصم الأجنبية والعر
وكشفت هيئة الأرصاد عن درجات الحرارة اليوم الجمعة 10/10/2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وأيضًا درجات الحرارة اليوم في بعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنية، وفيما نقدم لكم جداول درجات الحرارة اليوم.
درجات الحرارة اليوم الجمعة 10/10/2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|القاهرة
|22
|32
|شبين الكوم
|22
|32
|طنطا
|20
|31
|دمنهور
|19
|30
|الإسكندرية
|18
|30
|بلطيم
|21
|28
|مطروح
|20
|28
|السلوم
|19
|27
|سيوة
|18
|33
|بورسعيد
|22
|29
|دمياط
|23
|28
|الزقازيق
|23
|32
|الإسماعيلية
|21
|33
|السويس
|22
|33
|العريش
|21
|29
|رفح
|21
|29
|رأس سدر
|22
|33
|نخل
|18
|31
|نويبع
|27
|33
|طابا
|23
|31
|كاترين
|17
|31
|الطور
|25
|30
|شرم الشيخ
|27
|35
|الغردقة
|25
|35
|مرسى علم
|26
|36
|الفيوم
|24
|34
|بني سويف
|23
|34
|المنيا
|20
|34
|أسيوط
|21
|35
|سوهاج
|23
|38
|قنا
|25
|39
|الأقصر
|26
|41
|أسوان
|28
|42
|أبو سمبل
|29
|41
|الوادي الجديد
|26
|41
|شلاتين
|25
|38
|أبو رماد
|27
|37
|حلايب
|28
|36
|رأس حدربة
|28
|36
درجات الحرارة اليوم الجمعة 10/10/2019 في بعض مدن وعواصم الدول العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|مكة المكرمة
|27
|40
|المدينة المنورة
|26
|39
|الرياض
|23
|38
|المنامة
|29
|39
|أبوظبي
|29
|37
|الدوحة
|29
|36
|الكويت
|21
|39
|دمشق
|13
|34
|بيروت
|23
|29
|عمان
|14
|32
|القدس
|16
|27
|غزة
|20
|29
|بغداد
|24
|41
|مسقط
|27
|32
|صنعاء
|11
|23
|الخرطوم
|27
|37
|طرابلس
|21
|26
|تونس
|16
|27
|الجزائر
|18
|26
|الرباط
|15
|25
|نواكشوط
|25
|28
درجات الحرارة اليوم الجمعة 10/10/2019 في بعض عواصم الدول الأجنبية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|بكين
|13
|18
|كوالالمبور
|24
|33
|طوكيو
|20
|22
|أثينا
|19
|27
|روما
|12
|26
|باريس
|12
|19
|مدريد
|16
|28
|برلين
|13
|16
|لندن
|12
|17
|مونتريال
|8
|17
|موسكو
|7
|11
|نيويورك
|12
|16
|واشنطن
|12
|22
بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 10/10/2019 في جمهورية مصر العربية ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر، وبعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية:
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