"فايلر" الأنجح.. ماذا قدم المدربين الأجانب بالدوري المصري بعد 3 جولات؟ (أرقام)

جاءت نتائج المدربين الأجانب بالدوري المصري الممتاز متفاوتة بعد إنتهاء 3 جولات من عمر المسابقة المحلية، ويعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي هو أنجح "الخواجات" بالدوري حتي الآن، بعدما حصد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية مع الفريق الأحمر وقاده للتربع على عرش ترتيب البطولة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز ما قدمه المدربين الأجانب بالدوري المصري الممتاز بعد 3 جولات:-





رينيه فايلر:





حقق المدرب السويسري رينيه فايلر (العلامة الكاملة) مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز، حيث حقق 3 انتصارات متتالية في الجولات الثلاث الأولي من المسابقة المحلية، حيث فاز على سموحة 1-0، والانتاج الحربي 4-0، وأسوان 5-1، وتصدر الفريق ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.





ميتشو:





المدرب الصربي "ميتشو" حصد 7 نقاط مع الزمالك يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، حيث افتتح مشواره بالدوري الممتاز بالفوز على الاتحاد السكندري 1-0، ثم تغلب علي مصر المقاصة بنفس النتيجة، قبل أن يسقط في "فخ" التعادل الإيجابي 1-1 مع نادي مصر بالجولة الثالثة.





ميودراج يسيتش:





المدرب الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الإسماعيلي، تغلب على الجونة 1-0 بالجولة الأولي، ثم خسر أمام المصري البورسعيدي 3-1 بالجولة الثانية، قبل أن يفوز على وادي دجلة 1-0 بالجولة الثالثة، وحصد 6 نقاط ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب البطولة.





ديسابر:





حقق الفرنسي سيباستيان ديسابر انتصارين مع فريق بيراميدز، حيث فاز بالجولة الأولي 4-0 علي حساب فريق إنبي، ثم تغلب علي طنطا 2-1 في الجولة الثانية، بينما تعادل 2-2 مع طلائع الجيش بالجولة الثالثة، وحصد 7 نقاط.





تاكيس جونياس:





حقق اليوناني تاكيس جونياس نتائج مخيبة مع فريقه وادي دجلة في أول 3 جولات من الدوري، حيث خسر أمام طنطا 1-0، ثم تعادل مع حرس الحدود 2-2، وخسر أمام الاسماعيلي 1-0 ويمتلك نقطة وحيدة ويحتل المركز السادس عشر.





سيرجيو فارياس:





المدرب البرازيلي لفريق طلائع الجيش سيرجيو فارياس، جاءت نتائجه غير مرضية في الجولات الثلاث الأولي بالدوري الممتاز، حيث خسر أمام المقاولون العرب 1-0، وتعادل مع إنبي 1-1، وتعادل مع بيراميدز 2-2، وحصد نقطتين فقط.





نيبوشا:





مدرب فريق الجونة الصربي نيبوشا، حقق مع الفريق انتصارًا وحيدًا على حساب مصر المقاصة بهدف دون رد، بينما خسر أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري بنفس النتيجة، ويمتلك 3 نقاط فقط.



