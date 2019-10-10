السفير الغريري يشارك في جلسة الحوار المفتوح بالمغرب
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:46 م
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الفجر السعودي
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شارك سفير خادم الحرمين الشريفين في المغرب، عبدالله بن سعد الغريري، في جلسة الحوار المفتوح الذي نظمته المؤسسة الدبلوماسية بالرباط، بمشاركة رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني.
حضر اللقاء عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المغرب.
وحضر السفير الغريري، أمس الأربعاء، حفل وداع السفير الجزائري بالرباط أحمد بن يمينة، عميد السلك الدبلوماسي العربي السابق، وذلك بعد انتهاء فترة مهامه بالمغرب.
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