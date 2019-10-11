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مدرب الأهلي السابق يشكر "الخطيب" بسبب الدعوة للاحتفال بالدوري

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:13 ص
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مدرب الأهلي السابق يشكر الخطيب بسبب الدعوة للاحتفال بالدوري
لاسارتي ومحمد يوسف
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محمد الصو
 
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تحدث محمد يوسف المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إحتفالية تتويج الفريق بلقب الدوري العام رقم 41 في تاريخه.

وأكد محمد يوسف في تصريحات إعلامية عقب إنتهاء الحفل، أن الموسم الماضي يعد الأصعب في تاريخ النادي.

وأضاف يوسف، "رغم صعوبة الموسم، إلا أن الجميع كان لديه ثقة كبيرة في تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز، ولم يفقد الأمل قط".

وتابع "سعيد بدعوة مجلس الإدارة، رغم رحيلي عن الجهاز الفني، ولكن هذا الأمر ليس غريبا على القلعة الحمراء، والتي دائما لا تنسى كل من ساهم في تحقيق الإنجازات".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب بطولة الدوري المصري، موسم 2018- 2019 للمرة الـ41 في تاريخه معززا رقمه كأكثر الأندية المصرية تتويجا باللقب.

خاض الأهلي في الموسم الماضي 34 جولة ببطولة الدوري الممتاز ونجح في تحقيق الفوز في 25 مباراة كأكثر فرق الدوري تحقيقا للفوز وتعادل خمس مرات، وخسر أربع مباريات.

وحسم الأهلي لقب الدوري بالوصول للنقطة 80 وبفارق 8 نقاط عن الوصيف، وكان الفريق حسم اللقب قبل نهاية المسابقة رسميا بأسبوع واحد.

وشهد حفل التكريم أعضاء مجلس إدارة الأهلي والشركة الراعية للنادي واللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة.

ووجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع أفراد الجهاز الفني السابق للفريق، واللاعبين الذين رحلوا عن النادي، واللاعبين الذين تمت إعارتهم، حيث حرصت إدارة الأهلي على توجيه الدعوة لكن من ساهم في حصول الفريق على درع الدوري الموسم الماضي.
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