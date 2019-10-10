عاجل... تعزيزات عسكرية تركية تصل إلى الحدود مع الأراضي السورية





وصلت تعزيزات عسكرية تركية، مساء اليوم الخميس، إلى الأراضي السورية، في مواصلة لدعم العملية البرية، التي أطلقتها أنقرة ضد قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.





وأظهر مقطع فيديو عشرات المعدات والآليات العسركية، وهي تعبر الحدود السورية التركية باتجاه الأرضي السورية للمشاركة في حملة التوغل التركي داخل مناطق، التي تقع تحت سيطر وحدات حماية الشعب الكردية.





وبدأت تركيا يوم أمس الأربعاء، هجوما واسعا على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الهدف من العملية العسكرية هو تدمير "ممر الإرهاب" على الحدود الجنوبية لتركيا، لكن دولا أوروبية طالبت أنقرة بوقف العملية.وتمكنت القوات التركية التي تساندها فصائل سورية مسلحة ،من السيطرة على عدة قرى في محيط بلدتي راس العين وتل أبيض الحدوديتين





وعقب حصار رأس العين من محاور ثلاثة تمكن الطرف التركي من دخول المنطقة الصناعية برأس العين،

وتدور اشتباكات عنيفة بين الجانبين على عدة محاور في ضوء تعزيزات عسكرية كبيرة للفصائل السورية الموالية لها تصل إلى المناطق الحدودية مع سوريا





من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، إن "الجيش يعتزم التوغل لمسافة ثلاثين كيلو مترا داخل سوريا، وإن عمليته سوف تستمر إلى تحييد "كافة الارهابيين"، أي القوات الكردية بحسب أنقرة".





وبالمقابل، فإن تصريح أوغلو قابله إعلان القوات الكردية وقف جميع العمليات ضد داعش من أجل التركيز على قتال القوات التركية.



