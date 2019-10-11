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اسعار الدولار اليوم الجمعة 11/10/2019.. وتحرك جديد في سعر العملة الأمريكية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:11 ص
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اسعار الدولار اليوم الجمعة 11/10/2019.. وتحرك جديد في سعر العملة الأمريكية
سعر الدولار
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الدولار اليوم
تتحرك اسعار الدولار عالميًا ومحليًا ليتجه نحو الهبوط ليخسر نحو قرشين بنهاية التعاملات أمس، ويستقر خلال تعاملات اليوم الجمعة 11-10-2019، مع إغلاق البنوك أمام تداول العملات والمعاملات المصرفية، وسجل متوسط سعر الدولار 16.22 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه.

اسعار الدولار خلال الشهر سبتمبر الماضي
بحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت اسعار الجنيه مقابل الدولار ارتفعت خلال تعاملات شهر سبتمبر، للتراجع أسعار الدولار بنحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي.

اسعار الدولار في البنوك

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.2117

16.3351

اسعار الدولار في بنك مصر

16.23

16.33

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.23

16.33

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.23

16.33

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.22

16.32

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.22

16.32

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16٫26

16.36

اسعار الدولار في بنك عودة

16.24

16.34

 

اسعار الدولار عالميًا:

شهدت اسعار الدولار أكبر تراجع يومي خلال تعاملات أمس الخميس، أمام سلة العملات الرئيسية، بضغط من عودة التفاؤل حول المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.


وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار مقابل اليورو بنحو 0.5 بالمائة لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1021 دولار.

وكسر اليورو حاجز 1.10 دولار خلال تعاملات اليوم للمرة الأولى في نحو أسبوعين وسط التفاؤل التجاري.

وخلال نفس الفترة، تراجع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 107.86 ين، كما هبط بنحو 1.5 بالمائة أمام العملة البريطانية ليصعد الإسترليني إلى 1.2284 دولار مع تزايد آمال إتمام صفقة للبريكست.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك)، فشهد خسائر هامشية بنحو 0.08 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 0.9951 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.4 بالمائة ليهبط إلى 98.671.

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