اسعار الدولار اليوم الجمعة 11/10/2019.. وتحرك جديد في سعر العملة الأمريكية

اسعار الدولار اليوم

تتحرك اسعار الدولار عالميًا ومحليًا ليتجه نحو الهبوط ليخسر نحو قرشين بنهاية التعاملات أمس، ويستقر خلال تعاملات اليوم الجمعة 11-10-2019، مع إغلاق البنوك أمام تداول العملات والمعاملات المصرفية، وسجل متوسط سعر الدولار 16.22 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه.





اسعار الدولار خلال الشهر سبتمبر الماضي

بحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت اسعار الجنيه مقابل الدولار ارتفعت خلال تعاملات شهر سبتمبر، للتراجع أسعار الدولار بنحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي.





اسعار الدولار في البنوك



