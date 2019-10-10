ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أخبار سارة لجماهير برشلونة بشأن الكلاسيكو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:40 م
Advertisements
أخبار سارة لجماهير برشلونة بشأن الكلاسيكو
برشلونة
Advertisements
طباعة
حسام مجدي
 
Advertisements

تلقى نادي برشلونة الإسباني وجماهير النادي نبأ سارا بخصوص أنسو فاتي نجم الفريق الشاب قبل موقعة الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب الكامب نو.

 

نبأ سار لبرشلونة وجماهير النادي بخصوص فاتي

 

وقرر دافيد جوردو مدرب منتخب إسبانيا تحت 17 عاما رسميا استبعاد فاتي من قائمة المنتخب التي ستشارك في مونديال البرازيل الذي سيلعب في نهاية أكتوبر.

 

وبهذا سيكون فاتي متاح لنادي برشلونة ليتمكن من المشاركة مع الفريق في مباراة الكلاسيكو القادمة ضد نادي ريال مدريد.

 

نبأ مرضى بالنسبة لفاتي

 

وكشفت صحفية "آس" الإسبانية عن سبب قيام مدرب منتخب إسبانيا تحت 17 عام بإستبعاد فاتي من قائمة المنتخب لمونديال البرازيل.

 

وأكدت الصحيفة أن مدرب منتخب إسبانيا تحت 17 عام استبعد فاتي من قائمة المنتخب لأنه يخطط للاعتماد عليه في أولمبياد طوكيو في الصيف القادم.

 

موعد مبارة برشلونة وريال مدريد

 

وستلعب مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 26 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

 

Advertisements
طباعة
المزيد عن: كونتي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
1
x
21:45
1
جمهورية الكونغو
البرازيل
1
x
14:00
1
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
3
x
20:45
0
المجر
سلوفاكيا
1
x
20:45
1
ويلز
هولندا
3
x
20:45
1
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
9
x
20:45
0
سان مارينو
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
5
x
14:00
0
اليمن
بنجلاديش
0
x
14:00
2
قطر
سوريا
2
x
16:00
1
جزر المالديف
عمان
2
x
17:00
0
أفغانستان
السعودية
3
x
17:25
0
سنغافورة
العراق
2
x
18:00
0
هونغ كونغ
الأردن
0
x
18:00
0
الكويت
الإمارات
5
x
18:00
0
إندونيسيا
لبنان
2
x
18:00
1
تركمنستان

DMCA.com Protection Status