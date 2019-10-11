تامر أمين: "الجزيرة" تغطي الاحتلال التركي لشمال سوريا كأنه غزوة بدر (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إن العالم أجمع استنكر التدخل العسكري التركي في سوريا، باستثناء شخص واحد، قام بتشجيع تركيا على هذا التدخل العسكري، وقام بتسخير قنواته الإعلامية لخدمة العدوان التركي، ألا وهو الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني.





وأشار "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن قناة الجزيرة منذ الأمس وهي تعمل على تغطية الاحتلال التركي لسوريا كأنها تغطي غزوة بدر، معقبًا: "اتفرجوا على الجزيرة، ومش هتصدقوا الزيف والخداع والانحياز، ما يحدث في الجزيرة جريمة إعلامية، لأنه تضفي الشرعية والمصداقية على احتلال عسكري، شيء لا يصدق".





وتابع أن قنوات الإخوان بالأمس سواء مكملين أو الشرق قامت بالاحتفال بالاحتلال التركي لسوريا، معقبًا: "أين حمرة الخجل، قنوات إخوانية تحتفل بالعدوان التركي على أراضي عربية".



