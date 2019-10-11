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فريد الشوباشي: "أردوغان أسود القلب.. وهيتدغدغ قريب" (فيديو)

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:14 ص
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فريد الشوباشي: أردوغان أسود القلب.. وهيتدغدغ قريب (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
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شنت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: "أردوغان مش إنسان وعنده طموح هو مش قده.. المفروض يخلي طموحه على قده"، مضيفة أن أردوغان نهايته ستكون سوداء لأنه شخص "إسود القلب، والمخ".

وأشارت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنه لابد من مقاطعة المنتجات التركية، مضيفة: "لو في دواء تركي هيحييني مش هاخده.. لازم نربيه ونفهمه هو إيه"، منوهة بأن مصر هى العقبة الأكبر أمام أردوغان لتحقيق حلمه في الخلافة.

وأضافت أن النظام التركي يتباهى باانتهاكات جيشه في حق السوريين وقتل الأبرياء، متاابعة: "أردوغان اتجنن لما ضاع منه حلم الخلافة"، واصفة ممارساته داخل تركيا بالممارسات النازية، مؤكدة أن أردوغان مجرد أداة لبعض الأنظمة الأخرى.

وطالبت الجامعة العربية بطرد قطر من جامعة الدول العربية، لأنها تؤيد الاعتداء على دولة عربية أخرى، مضيفة: "أردوغان هيتدغدغ قريب"، معربة عن رفضها لمن يتظاهر بالدين، حيث أننا نتعرض لمخطط باسم الدين، فأردوغان يقدم نفسه على أنه خليفة، مضيفة: "إحنا مش عايزين خليفة".
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