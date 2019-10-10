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حجاج عبدالعظيم يقدم العزاء في الفنان الراحل طلعت زكريا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:33 م
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حجاج عبدالعظيم يقدم العزاء في الفنان الراحل طلعت زكريا
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رصدت كاميرا الفجر الفني وصول الفنان حجاج عبدالعظيم لتقديم وتجب العزاء في صيقه الراحل طلعت زكريا، وشهد نظاق العزاء ازدحام شديد والتفاف الجمهور لمحيط مسجد الحامدية الشاذلية الذي أقيمت به مراسم العزاء.



وشهد العراء حضور كوكبة من النجوم من ابرزهم احمد السعدني، محمد إمام، مصطفي شعبان، مصطفي قمر، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، طارق علام، ايتن عامر، احمد فهمي، كريم فهمي، دتكنيا عبدالعزيز، مروي.

حيث رحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا أول أمس الثلاثاء، بعد وعكة صحية مفاجئة وشديدة نقل علي أثرها لاحدي مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، عن عمر يناهز ال 95 عاماً، وسط دموع أهله وأصدقائه وجمهوره ومحبيه.

قدم الراحل طلعت زكريا عدداً من مسلسلات درامية وهامة أبرزها كان مسلسل الزيبق والذي عُرض في الماراثون الرمضاني لعام (2017) وحقق نحاح كبير، كما شارك في مسلسلات مميزة منها ( مبروك جالك قلق، العراف، من غير ميعاد، جوز ماما، ضبط وإحضار، الضوء الشارد، ومسلسل النوة).
حجاج عبدالعظيم يقدم العزاء في الفنان الراحل طلعت زكريا
حجاج عبدالعظيم يقدم العزاء في الفنان الراحل طلعت زكريا
حجاج عبدالعظيم يقدم العزاء في الفنان الراحل طلعت زكريا
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