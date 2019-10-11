اسعار الذهب اليوم الجمعة 11/10/2019.. وفرصة لراغبي الاستثمار فى المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
779 إلى 782
|
عيار 22
|
710 إلى 712
|
عيار 21
|
678 إلى 680
|
عيار 18
|
581 إلى 583
|
عيار 14
|
452 إلى 453
|
عيار 12
|
387 إلى 389
|
الاونصة
|
24.098 إلى 24.169
|
الجنيه الذهب
|
5,424 إلى 5,440
|
الكيلو
|
774.857 إلى 777.143
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
782.01جنيه
|
48.04$
|
سعر الذهب عيار 22
|
716.84جنيه
|
44.04$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
684.27جنيه
|
42.03$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
586.51جنيه
|
36.03$
|
سعر الذهب عيار 14
|
456.17جنيه
|
28.02$
|
سعر الذهب عيار 12
|
391.00جنيه
|
24.02 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
293.25جنيه
|
18.01 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,320 جنيه
|
1,494 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,474 جنيه
|
336.26 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
782,006 جنيه
|
48,035 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
10 أكتوبر
|
782.01
|
684.27
|
586.51
|
456.17
|
391.00
|
9 أكتوبر
|
789.73
|
691.03
|
592.30
|
460.68
|
394.86
|
8 أكتوبر
|
788.88
|
690.28
|
591.67
|
460.18
|
394.44
|
7 أكتوبر
|
782.70
|
684.88
|
587.03
|
456.58
|
391.35
|
6 أكتوبر
|
789.09
|
690.47
|
591.82
|
460.30
|
394.54
|
5 أكتوبر
|
789.09
|
690.47
|
591.82
|
460.30
|
394.54
|
4 أكتوبر
|
789.13
|
690.50
|
591.86
|
460.33
|
394.56
|
3 أكتوبر
|
789.61
|
690.93
|
592.22
|
460.61
|
394.81
|
2 أكتوبر
|
788.28
|
689.76
|
591.22
|
459.14
|
394.14
|
1 أكتوبر
|
775.53
|
678.61
|
581.66
|
452.40
|
387.77
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