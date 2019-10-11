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اسعار الذهب اليوم الجمعة 11/10/2019.. وفرصة لراغبي الاستثمار فى المعدن الأصفر

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الذهب اليوم الجمعة 11/10/2019.. وفرصة لراغبي الاستثمار فى المعدن الأصفر
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب اليوم 
تحولات سريعة تمر بها اسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة فى ظل التطورات السياسية والاقتصادية، لتتراجع اسعار الذهب فى مستهل التعاملات اليوم الجمعة ليفقد سعر الجرام نحو 4 جنيهات وبوابة "الفجر" تتابع اسعار الذهب لحظة بلح، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 

عيار 18 سجل  586.51 جنيها للجرام.

سعر عيار 21 ما قيمته 684.27  جنيها للجرام.
 
سجل عيار 24 ما قيمته 782.01 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب 5,474 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 586.51 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر684.27 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر  782.01  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,474 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

779 إلى 782

عيار 22 

710 إلى 712

عيار 21

678 إلى 680

عيار 18

581 إلى 583

عيار 14

452 إلى 453

عيار 12

387 إلى 389

الاونصة

24.098 إلى 24.169

الجنيه الذهب

5,424 إلى 5,440

الكيلو

774.857 إلى 777.143

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 782.01جنيه      

 48.04$

سعر الذهب عيار 22

 716.84جنيه

 44.04$

اسعار الذهب عيار 21

684.27جنيه       

42.03$

اسعار الذهب عيار 18

 586.51جنيه

36.03$

سعر الذهب عيار 14

456.17جنيه

28.02$

سعر الذهب عيار 12

391.00جنيه

24.02 $

سعر الذهب عيار 9

293.25جنيه

18.01 $

اسعار أوقية الذهب

24,320 جنيه

1,494 $

اسعار جنيه الذهب

5,474 جنيه

336.26 $

اسعار كيلو الذهب

782,006 جنيه

48,035 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

10 أكتوبر

782.01

684.27

586.51

456.17

391.00

9 أكتوبر

789.73

691.03

592.30

460.68

394.86

8 أكتوبر

788.88

690.28

591.67

460.18

394.44

7 أكتوبر

782.70

684.88

587.03

456.58

391.35

6 أكتوبر

789.09

690.47

591.82

460.30

394.54

5 أكتوبر

789.09

690.47

591.82

460.30

394.54

4 أكتوبر

789.13

690.50

591.86

460.33

394.56

3 أكتوبر

789.61

690.93

592.22

460.61

394.81

2 أكتوبر

788.28

689.76

591.22

459.14

394.14

1 أكتوبر

775.53

678.61

581.66

452.40

387.77

 

اسعار الذهب عالميًا:
عاودت اسعار الذهب التراجع مع عودة التفاؤل بشأن المحادثات التجارية بين واشنطن والصين، ليخسر سعر الذهب 12 دولار بنهاية التعاملات اليوم الخميس، لتسجل أدني مستوي فى أسبوع.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.8 بالمائة أو ما يعادل 11.90 دولاراً ليصل إلى 1500.90 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أول أكتوبر الجاري.

وبحلول الساعة 5:43 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يوازي 7.84 دولار ليسجل 1497.73 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع البالغ 1516 دولار للأوقية في وقت مبكر من الجلسة.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.4 بالمائة ليسجل 98.684.
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