اسعار الذهب اليوم الجمعة 11/10/2019.. وفرصة لراغبي الاستثمار فى المعدن الأصفر

اسعار الذهب اليوم

تحولات سريعة تمر بها اسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة فى ظل التطورات السياسية والاقتصادية، لتتراجع اسعار الذهب فى مستهل التعاملات اليوم الجمعة ليفقد سعر الجرام نحو 4 جنيهات وبوابة "الفجر" تتابع اسعار الذهب لحظة بلح، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

عيار 18 سجل 586.51 جنيها للجرام.

سعر عيار 21 ما قيمته 684.27 جنيها للجرام.

سجل عيار 24 ما قيمته 782.01 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5,474 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 586.51 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 684.27 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 782.01 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,474 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 779 إلى 782 عيار 22 710 إلى 712 عيار 21 678 إلى 680 عيار 18 581 إلى 583 عيار 14 452 إلى 453 عيار 12 387 إلى 389 الاونصة 24.098 إلى 24.169 الجنيه الذهب 5,424 إلى 5,440 الكيلو 774.857 إلى 777.143

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 782.01جنيه 48.04$ سعر الذهب عيار 22 716.84جنيه 44.04$ اسعار الذهب عيار 21 684.27جنيه 42.03$ اسعار الذهب عيار 18 586.51جنيه 36.03$ سعر الذهب عيار 14 456.17جنيه 28.02$ سعر الذهب عيار 12 391.00جنيه 24.02 $ سعر الذهب عيار 9 293.25جنيه 18.01 $ اسعار أوقية الذهب 24,320 جنيه 1,494 $ اسعار جنيه الذهب 5,474 جنيه 336.26 $ اسعار كيلو الذهب 782,006 جنيه 48,035 $

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 10 أكتوبر 782.01 684.27 586.51 456.17 391.00 9 أكتوبر 789.73 691.03 592.30 460.68 394.86 8 أكتوبر 788.88 690.28 591.67 460.18 394.44 7 أكتوبر 782.70 684.88 587.03 456.58 391.35 6 أكتوبر 789.09 690.47 591.82 460.30 394.54 5 أكتوبر 789.09 690.47 591.82 460.30 394.54 4 أكتوبر 789.13 690.50 591.86 460.33 394.56 3 أكتوبر 789.61 690.93 592.22 460.61 394.81 2 أكتوبر 788.28 689.76 591.22 459.14 394.14 1 أكتوبر 775.53 678.61 581.66 452.40 387.77

اسعار الذهب عالميًا:

عاودت اسعار الذهب التراجع مع عودة التفاؤل بشأن المحادثات التجارية بين واشنطن والصين، ليخسر سعر الذهب 12 دولار بنهاية التعاملات اليوم الخميس، لتسجل أدني مستوي فى أسبوع.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.8 بالمائة أو ما يعادل 11.90 دولاراً ليصل إلى 1500.90 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أول أكتوبر الجاري.





وبحلول الساعة 5:43 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يوازي 7.84 دولار ليسجل 1497.73 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع البالغ 1516 دولار للأوقية في وقت مبكر من الجلسة.



