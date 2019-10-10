خربين يخضع للأشعة المقطعية لتحديد حجم إصابته

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يخضع عمر خربين مهاجم المنتخب السوري الأول لكرة القدم والهلال السعودي، لأشعة مقطعية صباح غد الجمعة بعد تعرضه لإصابة مع منتخب بلاده بالتصفيات الآسيوية.



وتعرض خربين لإصابة قوية خلال مباراة سوريا ضد جزر المالديف، والتي انتهت للمنتخب السوري بهدفين مقابل هدف وحيد.



وأثبت الكشف المبدئي، عن تعرض اللاعب لإصابة بإلتواء في الكاحل، حيث خرج في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني بالمباراة.



وأحرز نجم الأهلي، عمر السومة، هدفي منتخب سوريا، في الدقيقتين 26 و60، في حين سجل أشفاق هدف المالديف في الدقيقة 70 بتمريرة حاسمة استقرت في شباك نسور قاسيون.



وتلقي تلقى أحمد الصالح بطاقة حمراء مباشرة، في الدقيقة 65 من عمر المباراة.



وبهذه النتيجة رفع منتخب سوريا رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول المجموعة الأولى بتصفيات المونديال، بفارق الأهداف عن منتخب الصين المتصدر، فيما تجمد رصيد المالديف عند 3 نقاط، في المركز الرابع.