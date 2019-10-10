ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خربين يخضع للأشعة المقطعية لتحديد حجم إصابته

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:32 م
Advertisements
خربين يخضع للأشعة المقطعية لتحديد حجم إصابته
عمر خربين مهاجم الهلال ومنتخب سوريا
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
يخضع عمر خربين مهاجم المنتخب السوري الأول لكرة القدم والهلال السعودي، لأشعة مقطعية صباح غد الجمعة بعد تعرضه لإصابة مع منتخب بلاده بالتصفيات الآسيوية.

وتعرض خربين لإصابة قوية خلال مباراة سوريا ضد جزر المالديف، والتي انتهت للمنتخب السوري بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأثبت الكشف المبدئي، عن تعرض اللاعب لإصابة بإلتواء في الكاحل، حيث خرج في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني بالمباراة.

وأحرز نجم الأهلي، عمر السومة، هدفي منتخب سوريا، في الدقيقتين 26 و60، في حين سجل أشفاق هدف المالديف في الدقيقة 70 بتمريرة حاسمة استقرت في شباك نسور قاسيون.

وتلقي تلقى أحمد الصالح بطاقة حمراء مباشرة، في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع منتخب سوريا رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول المجموعة الأولى بتصفيات المونديال، بفارق الأهداف عن منتخب الصين المتصدر، فيما تجمد رصيد المالديف عند 3 نقاط، في المركز الرابع.
Advertisements
طباعة
المزيد عن: منتخب سوريا عمر خربين رياضة خربين الهلال
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
1
x
21:45
1
جمهورية الكونغو
البرازيل
1
x
14:00
1
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
3
x
20:45
0
المجر
سلوفاكيا
1
x
20:45
1
ويلز
هولندا
3
x
20:45
1
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
9
x
20:45
0
سان مارينو
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
5
x
14:00
0
اليمن
بنجلاديش
0
x
14:00
2
قطر
سوريا
2
x
16:00
1
جزر المالديف
عمان
2
x
17:00
0
أفغانستان
السعودية
3
x
17:25
0
سنغافورة
العراق
2
x
18:00
0
هونغ كونغ
الأردن
0
x
18:00
0
الكويت
الإمارات
5
x
18:00
0
إندونيسيا
لبنان
2
x
18:00
1
تركمنستان

DMCA.com Protection Status