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الحماية المدنية بالعاشر من رمضان تسيطر على حريق بشقة سكنية (صور)

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:30 م
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الحماية المدنية بالعاشر من رمضان تسيطر على حريق بشقة سكنية (صور)
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إسلام علي
 
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان، بالشرقية، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية بالعاشر، مساء اليوم الخميس، على حريق نشب بالطابق الخامس من عقار سكني بجنوب الحي العاشر، بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

تلقى اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لفرقة الجنوب، إخطارًا من المقدم طارق عبدالمنعم سلام، مأمور قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بالطابق الخامس من عقار سكني بجنوب الحي العاشر بدائرة القسم.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، بـ 5 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تم السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين أن وقت نشوب الحريق تزامن مع خلو الشقة من قاطنيها، فيما التهمت النيران محتويات غرفة نوم بالكامل، وتشير المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

في سياق متصل، أصيب شخص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة في الجسد، إثر إصطدام سيارة ملاكي بأتوبيس إحدى الشركات بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بالقرب من مدينة العاشر من رمضان، حيث تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأتوبيس إحدى الشركات بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بالقرب من الطريق الإقليمي بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل المصاب إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما لقي شخصين، مصرعهما، فيما لا يزال طفلًا آخر بين الحياة والموت أسفل الأنقاض؛ إثر انهيار مضرب أرز فوق صالون حلاقة بناحية عزبة "أسعد" التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، بالشرقية، حيث تبين انهيار سور مضرب أرز فوق صالون حلاقة بناحية عزبة "أسعد" التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن مصرع شخصين، فيما لا يزال طفلًا يعاني بين الحياة والموت أسفل أنقاض السور، وسط محاولات انتشاله وإنقاذ حياته، وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.
الحماية المدنية بالعاشر من رمضان تسيطر على حريق بشقة سكنية (صور)
الحماية المدنية بالعاشر من رمضان تسيطر على حريق بشقة سكنية (صور)
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