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كونتي يشعل الميركاتو الشتوي ويوجه صفعة قوية لريال مدريد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:23 م
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كونتي يشعل الميركاتو الشتوي ويوجه صفعة قوية لريال مدريد
انطونيو كونتي
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علاء خليف
 
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بدأت إدارة نادي إنتر ميلان الاستعداد لموسم الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، حيث يستهدف النادي الإيطالي إبرام صفقات قوية لتدعيم صفوفه في ظل المنافسة على لقب الدوري الإيطالي بالموسم الحالي.

 

وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع لاعب لتدعيم مركز خط الوسط بالفريق، خلال ميركاتو الشتاء القادم.

 

ويفاضل نادي إنتر ميلان بين 4 لاعبين لاختيار أحدهما لقيادة وسط الفريق في الفترة القادمة هم، إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة، ودوني فان دي بيك لاعب أياكس "هدف ريال مدريد"، ونيمانيا ماتيتش لاعب مانشستر يونايتد، وأخيرًا ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو الإيطالي.

 

ويعد ماتيتش الخيار الأنسب لفريق انتر ميلان حيث أنه الأقل سعرًا في الرباعي المرشح كما أن عقده مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

 

بينما سيواجه انتر ميلان صعوبة في التعاقد مع فان دي بيك لاعب أياكس وذلك بسبب اهتمام نادي ريال مدريد بالحصول على خدماته في الميركاتو القادم، لقيادة خط وسط الفريق الملكي.

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