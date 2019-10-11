محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يشاركان في احتفالات أكتوبر بقاعدة محمد نجيب (صور)

قام اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، بزيارة قاعدة محمد نجيب بمدينة الحمام غرب الإسكندرية للمشاركة بذكري حرب أكتوبر، وقدموا التهنئة إلي قائد المنطقة الشمالية اللواء أركان حرب خالد شوقي.





شارك في الاحتفال وفد من جامعة دمنهور ضم كل من الدكتور سعيد عبد الغني نائب رئيس الجامعة لخدمة وتنمية المجتمع والدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطري جامعة دمنهور والدكتورة إيناس إبراهيم عميدة كلية التمريض جامعة دمنهور والدكتور محمد عشري مدير رعاية الشباب جامعة دمنهور ولجنة رعاية الشباب بجامعة دمنهور وعدد من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، ووفود من جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ".





وقام رجال القوات المسلحة بتنظيم زيارات للوفود داخل قاعدة محمد نجيب، وشاهدوا الجنود أثناء إطلاق الطلقات بميدان الرماية، ثم توجهوا إلي ميدان عرض الأسلحة وقام القادة بشرح العديد من الأسلحة للطلاب، كما قام رئيس جامعة دمنهور بمشاركة الطلاب في ملعب النشاط الرياضي حيث أقيمت مسابقات بينهم وتم توزيع الجوائز علي الفرق المشاركة بالصالة المغطاة.





واختتمت الزيارة باحتفالية ذكري حرب أكتوبر المجيدة داخل قاعة المؤتمرات، وقام قادة القوات المسلحة بتقديم كلمه عن نصر أكتوبر، أعقبها عرض لعدد من الأغاني الوطنية قدمتها فرقة الموسيقي العربية، واختتمت الاحتفالية بتكريم أسر وأهالي الشهداء والقادة المصابين في حرب أكتوبر.





كان محافظ البحيرة، أرسل برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة جاء نصها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة البحيرة يسعدني أن أبعث لفخامتكم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، هذه المناسبة العظيمة والذكرى المجيدة التي تبعث دائما على الفخر والاعتزاز بالجندي المصري خير أجناد الأرض، والتي قدم فيها الجيش المصري أروع ملاحم البطولة والفداء سطرها بأحرف من نور شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن واستعادة الأرض والحق لتصبح درسًا من دروس البطولة الوطنية وتجسيد إرادة النصر ورفض الهزيمة وترجمة لدراسة العدو والأخذ بسبل العلم والمعرفة والتخطيط والإدارة واحتضان المجتمع لمؤسسته العسكرية في ملحمة رائعة تؤكد على عظمه الشعب المصري ودولته".





وأنني إذ انتهز هذه المناسبة أود أن نعبر لسيادتكم عن تقديرنا العميق لجهودكم المخلصة وتوجيهاتكم المستمرة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونعاهد الله ونعاهدكم بالوقوف خلف قيادتكم الرشيدة صفًا واحدًا جنودًا أوفياء مخلصين وحراسا أمناء مؤيدين جميع خطواتكم على الصعيدين الداخلي والخارجي وحريصين على مواصلة برامج وخطط التنمية بكل أمانة وصدق حتى يتحقق التقدم والازدهار لمحافظة البحيرة، متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وأنتم ومصر بخير.





كما أرسل محافظ البحيرة ببرقية تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة هنأهم وكل قيادات القوات المسلحة بتلك المناسبة.





وقام اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بإستاد دمنهور الرياضي، بحضور اللواء ريمون نعيم يوسف نائب مدير أمن البحيرة، الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، والعميد محمد شرف المستشار العسكري للمحافظة.





وذلك في إطار احتفالات محافظة البحيرة بالذكري 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وقام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء قواتنا المسلحة الباسلة ممن ضحوا بأرواحهم فداءا لمصرنا الغالية ودفاعا عن أمن وسلامة واستقرار الوطن، وبدأت المراسم بعزف الموسيقى العسكرية وسلام الشهيد ووضع إكليل الزهور على النصب التذكاري.



