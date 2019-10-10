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البورصة الأمريكية تغلق مرتفعة للجلسة الثانية على التوالي

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:52 م
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البورصة الأمريكية تغلق مرتفعة للجلسة الثانية على التوالي
البورصة الأمريكية
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وكالات
 
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واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي ليرتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 150 نقطة مع التفاؤل بشأن الوضع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه لقاء نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه غداً الجمعة، قائلاً: "يوم كبير للمفاوضات مع الصين".

ويأتي هذا اللقاء على هامش انطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين  اليوم في واشنطن

وذكر تقرير صحفي أن الولايات المتحدة تدرس التفاوض على اتفاق بشأن العملة ضمن صفقة تجارية كبيرة مع الصين.

في حين، كشفت تقارير صحفية أن المفاوضات التجارية بين نواب المسؤولين من واشنطن وبكين لم تسفر عن أي تقدم خلال الأسبوع الجاري.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن استقرار معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى في 3 أسابيع.

وعند ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6 بالمائة ليصل إلى 26496.6 نقطة، ليربح 150.6 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بأكثر من 0.6 بالمائة إلى 2938.1 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.6 بالمائة عند 7950.7 نقطة.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 98.710.

اغلقت البورصة الأمريكية على ارتفاع بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، مع عودة التفاؤل حول المحادثات التجارية ليصعد مؤشر"داو جونز" 180 نقطة .

واحتل سهم "آبل" رأس قائمة أكبر الرابحين حيث ارتفع بنحو 1.3 بالمائة.

وتجدد التفاؤل التجاري بعد تقارير صحفية تشير إلى أن الصين أبدت استعدادها لمناقشة اتفاق تجاري جزئي مع الولايات المتحدة، وذلك قبل عقد جولة مباحثات تجارية جديدة غداً الخميس.

كما ذكر تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" أن المسؤولين الصينيين سوف يعرضون شراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية في سبيل التوصل لصفقة تجارية جزئية مع واشنطن.

ومن جانبه، كشف محضر الفيدرالي عن تزايد القلق بشأن الاقتصاد الأمريكي وسط التصعيد التجاري والظروف السياسية الخارجية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 17 شهراً.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 181.9 نقطة، ليصل إلى مستوى 26346 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 2919.4 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 1 بالمائة إلى 7903.7 نقطة.

وبحلول الساعة 8:072 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 99.101.
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