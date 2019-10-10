البورصة الأمريكية تغلق مرتفعة للجلسة الثانية على التوالي

واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي ليرتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 150 نقطة مع التفاؤل بشأن الوضع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه لقاء نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه غداً الجمعة، قائلاً: "يوم كبير للمفاوضات مع الصين".





ويأتي هذا اللقاء على هامش انطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين اليوم في واشنطن





وذكر تقرير صحفي أن الولايات المتحدة تدرس التفاوض على اتفاق بشأن العملة ضمن صفقة تجارية كبيرة مع الصين.





في حين، كشفت تقارير صحفية أن المفاوضات التجارية بين نواب المسؤولين من واشنطن وبكين لم تسفر عن أي تقدم خلال الأسبوع الجاري.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن استقرار معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى في 3 أسابيع.





وعند ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6 بالمائة ليصل إلى 26496.6 نقطة، ليربح 150.6 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بأكثر من 0.6 بالمائة إلى 2938.1 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.6 بالمائة عند 7950.7 نقطة.





وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 98.710.



