بالصور ازدحام الجمهور حول عفاف شعيب في عزاء طلعت زكريا

Advertisements





التقطت كاميرا الفجر الفني لحظات وصول النجمة القديرة عفاف شعيب لمسجد الحامدية الشاذلية، والذي شهد تدافع وازدحام شديد من الجمهور المحيط بالمسجد.



حيث حرصت النجمة علي تقديم واجب العزاء في النجم الكوميدي الراحل طلعت زكريا، والذي أقيم اليوم عقب صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.



حيث رحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا أول أمس الثلاثاء، بعد وعكة صحية مفاجئة وشديدة نقل علي أثرها لاحدي مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، عن عمر يناهز ال 95 عاماً، وسط دموع أسرته.



قدم النجم محمد عادل إمام مسلسل (هوجان) الذي دار في شكل كوميدي في دراما رمضان (2019)، وقدم احمد السعدني مسلسل (زي الشمس) مع النجمة دينا الشربني الذي عُرض في دراما رمضان لهذا العام.