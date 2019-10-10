"ليس للبيع".. ليفربول يرفض بيع مدافع الفريق إلى برشلونة

قالت تقارير إعلامية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني لديه رغبة حقيقة في الحصول على خدمات لاعب خط الدفاع في نادي ليفربول، في الصيف المقبل، وخاصة بعدما تألق اللاعب بشكل لافت مع فريقه ليفربول ومنتخب بلاده إنجلترا في الأونة الأخيرة.





ونشرت الصحف الإنجليزية، تقارير إخبارية، قالت فيها أن نادي ليفربول قد رفض الحديث أو التفاوض مع برشلونة بشأن إمكانية إنتقاله لاعب الشاب إلكسندر أرنولد إلى صفوف البلوجرانا في الصيف القادم، حيث أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، أن أرنولد لاعب محوري وهام بالنسبة للنادي الإنجليزي.





وذكرت التقارير الإنجليزية، أن برشلونة قد وضع أرنولد كخيار أول لحل كل مشاكل الجبهة اليسرى في برشلونة خلال السنوات المقبلة، وأصبح النادي الكتالوني مستعد لتقديم نحو 80 مليون يورو للحصول على اللاعب، ولكن يبدو بأن ليفربول غير مستعد للتفريط في خدمات أرنولد مهما بلغ المقابل المادي لذلك.





وقال يورجن كلوب في تصريحات إعلامية حول إمكانية بيع أرنولد: "لا لا، بكل تأكيد هو ليس للبيع، أرنولد لاعب مهم بالنسبة للفريق، ويملك مستقبل كبير هنا".





الجدير بالذكر، أن أرنولد كان قد تألق بشكل لافت رفقة ليفربول في الموسم الماضي، حيث نجح اللاعب في صناعة أكثر من 10 أهداف لزملائه في الفريق في بطولة الدوري فقط، بالإضافة إلى تألقه في مباريات دوري الأبطال في النسخة الماضية التي حققها لقبها نادي ليفربول بعد الفوز على توتنهام في المباراة النهائية.