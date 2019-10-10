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محمد امام يتسبب في أزمة بعزاء "طلعت زكريا".. تعرف علي التفاصيل!

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:42 م
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محمد امام يتسبب في أزمة بعزاء طلعت زكريا.. تعرف علي التفاصيل!
محمد إمام
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يارا أحمد تصوير مصطفى الديب عبير أحمد
 
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رصدت عدسة "الفجر الفني" عدد من الصور الفنان محمد امام، أثناء وصوله عزاء طلعت زكريا لتقديم واجب العزاء.


وتسبب في أزمة بسبب التفاف الجماهير حوله منذ لحظات وصوله امام المسجد حتي خروجه حيث تعطلت حركة السير في الشارع نهائيا.

ومن المتوقع حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني ويستقبل العزاء الفنان اشرف زكي ونجله عمر طلعت زكريا.

كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا قد توفى عصر الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية، وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك، ومن المقرر أن تتلقى أسرة الفنان طلعت زكريا العزاء فيه مساء غد الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين.

يذكر أن طلعت زكريا مواليد عام 1960 فى الإسكندرية ، وفى سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا وله العديد من الأعمال السينمائية الناجحة منها طباخ الريس، ابو على ، سيد العاطفى ، حرامية في كي جى تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز، وغيرها من الأعمال الفنية الخالدة.

ويعد طلعت زكريا يعد من أشهر فنانين الكوميديا في مصر، فقد قدم العديد من الأعمال السينمائية التي حققت نجاح كبير وأعلي إيرادات مع أكبر النجوم في مصر.وكان أخر ظهور للفنان الراحل طلعت زكريا، في فرح النجم أحمد فهمي وهنا الزاهد، ، الذي أقيم منذ شهر في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهره وبحضور عدد كبير من النجوم،
محمد امام يتسبب في أزمة بعزاء "طلعت زكريا".. تعرف علي التفاصيل!
محمد امام يتسبب في أزمة بعزاء "طلعت زكريا".. تعرف علي التفاصيل!
محمد امام يتسبب في أزمة بعزاء "طلعت زكريا".. تعرف علي التفاصيل!
محمد امام يتسبب في أزمة بعزاء "طلعت زكريا".. تعرف علي التفاصيل!
محمد امام يتسبب في أزمة بعزاء "طلعت زكريا".. تعرف علي التفاصيل!
محمد امام يتسبب في أزمة بعزاء "طلعت زكريا".. تعرف علي التفاصيل!
محمد امام يتسبب في أزمة بعزاء "طلعت زكريا".. تعرف علي التفاصيل!
محمد امام يتسبب في أزمة بعزاء "طلعت زكريا".. تعرف علي التفاصيل!
محمد امام يتسبب في أزمة بعزاء "طلعت زكريا".. تعرف علي التفاصيل!
محمد امام يتسبب في أزمة بعزاء "طلعت زكريا".. تعرف علي التفاصيل!
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طباعة
المزيد عن: عزاء طلعت زكريا صراع طويل الفنان الراحل طلعت زكريا الراحل طلعت زكريا
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