تفاصيل جديدة حول مقتل طالب على يد 3 شباب بالمنوفية



وأشار "البنا"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن نجله كان قد اعترض على معاكسة 3 شباب لفتاة، وأخبرهم: "دي مش رجولة.. اعتبروها أختكم"، وهو ما أثار غضب الشباب.



وأضاف أن الشباب من عائلات ثرية جدا، وليسوا على مستوى عالي من التربية، لافتا إلى أن هؤلاء الشباب رسموا خطة للنيل من نجله، وتربصوا به عند ذهابه للدرس، وأحدهم قيده، والآخر "بخ على وشه بخاخه"، والثالث طعنه عدة طعنات، أودت بحياته.



ونوه بأن الشارع الذي يقطنون به تحدث به جرائم كثيرة، معقبا: "ولا عمرنا شفنا بوكس شرطة، ولا مخبر في الشارع عشان الجرائم دي"، مضيفا أن الكاميرات رصدت كل تفاصيل الجريمة.



كشف محمد البنا، والد القتيل محمود البنا بمركز تلا بمحافظة المنوفية، تفاصيل مقتل نجله على يد 3 شباب لرفضه تحرشهم بفتاة، موضحا أنه تلقى اتصالا من والدته تبلغه أن هناك 3 شباب اعتدوا على محمود، موضحا أنه عندما ذهب إليه كان قد توفى، معلقا: "كمية الدم كانت استحالة تقول أنه عايش".