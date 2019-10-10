بالصور.. لحظة مغادرة حمدي الميرغني لعزاء طلعت زكريا

Advertisements



إلتقطت كاميرا الفجر الفني لحظات خروج النجم الكوميدي حمدي الميرغني من مسجد الحامدية الشاذلية، والذي شهد تدافع وازدحام شديد من الجمهور المحيط بالمسجد.



حيث حرصا النجم علي تقديم واجب العزاء في النجم الكوميدي الراحل طلعت زكريا، والذي أقيم اليوم عقب صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.



حيث رحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا أول أمس الثلاثاء، بعد وعكة صحية مفاجئة وشديدة نقل علي أثرها لاحدي مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، عن عمر يناهز ال 95 عاماً، وسط دموع أسرته.



يذكر ان اخر اعمال الفنان طلعت زكريا هو مسلسل الزيبق والذي عُرض في الماراثون الرمضاني لعام (2017)، وقام ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز، طلعت زكريا، ريهام عبدالغفور، من تأليف وليد يوسف وإخراج وائل عبدالله.



في سياق متصل قدم النجم محمد عادل إمام مسلسل (هوجان) الذي دار في شكل كوميدي في دراما رمضان (2019)، وقدم احمد السعدني مسلسل (زي الشمس) مع النجمة دينا الشربني الذي عُرض في دراما رمضان لهذا العام.