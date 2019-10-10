انتهاء استعدادات انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.. و6 يتنافسون على مقعد النقيب في قنا

تنطلق غدا الجمعة في التاسعة صباحًا بمحافظة قنا، انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتي يتنافس فيها العديد من المرشحين على مقعد النقابة الفرعية وأعضاء فوق السن وتحت السن.





وأعلنت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، أنه من المقرر فتح لجان التصويت، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءًا، وتجري الانتخابات داخل مقر نقابة الأطباء بقنا.





وأشارت اللجنة الى انه تنطلق انتخابات التجديد النصفي للأطباء، بمحافظة قنا، لاختيار نقيب فرعي، وأثنين فوق السن، وأثنين تحت السن، ويترشح على مقعد نقيب الأطباء كل من الدكتور أيمن خضاري وكيل وزارة الصحة السابق والنقيب الحالي، والدكتور أسامة حسين، والدكتور زكريا بريري، والدكتور عباس جابر، والدكتور محمد رشاد، والدكتور محمد نوح.









واستعدت اللجنة المشرفة على الانتخابات بتجهيز اللجان الانتخابية، تحت إشراف قضائي، لضمان نزاهة سير العملية الانتخابية.





فيما خاطبت النقابة العامة للأطباء، النقابات الفرعية لتأكيد وتوضيح شروط التصويت خلال انتخابات التجديد النصفي لنقابة الاطباء 2019، حيث أنه ترددت شائعات بأن التصويت في الانتخابات يستوجب تجديد بطاقة عضويه الناخب (كارنيه النقابة).





وأوضحت النقابة أن شروط التصويت في الانتخابات كالتالي:





1- أن يكون الطبيب مقيد بالجدول العام.





2- أن يكون مسددا لاشتراكات النقابة عن السنة المنتهية.









وكانت أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، عن مقرات انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية في 27 محافظة والمقررة في الجمعة 11 أكتوبر 2019.





وأوضحت اللجنة أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.



