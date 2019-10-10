أخبار برشلونة: ميسي يفاجيء البرسا والصفقة الكلاسيكية تقترب وصراع مع الريال على جوهرة دوري الأبطال وبيكيه يطلق تصريح مثير

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار برشلونة اليوم 10 - 10 - 2019:





نجم برشلونة يكشف سر تألق الفريق في الفترة الأخيرة





كشف نجم نادي برشلونة، فرينكي دي يونج، عن السبب الحقيقي وراء تحسن مستوى الفريق في الأونة الأخيرة، خاصة بعد البداية الغير جيدة للفريق في بطولة الدوري هذا الموسم، حيث أكد لاعب خط الوسط الهولندي، عن كون الفريق قد تطور بشكل ملحوظ عن بداية الموسم، ولكن لازال هناك وقت للعمل والاجتهاد أكثر وأكثر حتى يصل برشلونة إلى قمة مستواه.





وتحدث دي يونج عن فترته الأولى في برشلونة، وقال: "منذ اليوم الأول لي هنا في برشلونة، قد تعملت الكثير من الأمور، قد تعلمت اللغة الإسبانية، وأعرف جيدًأ أنه بإمكاني أن أتعلم المزيد في الفترة القبلة.





وعن سبب التحسن في مستوى الفريق الكتالوني، قال فرينكي دي يونج: "أعتقد أن الإنتصارات المتتالية تجلب لك شعور رائع، أنا أحب هذه الأمور، لقد تحسنا كثيرًا عن بداية الموسم، وبعد عودة المصابين، حققنا نتائج إيجابية، والأمور أصبحت تسير بشكل طبيعي، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا وللمشجعين".





وعن إختلاف الحياة في إسبانيا وهولندا، قال فرينكي دي يونج: "أعتقد أن الفوراق كبيرة، في برشلونة كل شيء أكبر، النادي هنا هو مركز المدينة، الجميع هنا يحب برشلونة، حتى الآن أنا لازالت أتجول في الشوارع مرتديًا قبعة، ولا بد لي من التقاط الصورة الغريبة".





يذكر أن فرينكي دي يونج قد إنتقل إلى صفوف برشلونة قادمًا من نادي أياكس إمستردام الهولندي مطلع الموسم الحالي، وسرعان ما نجح اللاعب في الحصول على مكان أساسي في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي.





برشلونة يتخذ خطوة جديدة لحل أزمة ديمبلي





يستعد نادي برشلونة لإتخاذ خطوة جديدة لحل أزمة إيقاف الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق.





وكان ديمبلي قد حصل على بطاقة حمرا مباشرة خلال مباراة برشلونة وإشبيلية يوم الأحد الماضي في الدوري الإسباني ليتم إيقافه لمدة 4 مباريات متتالية في الدوري.





وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة ينوي استئناف إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم 17 أكتوبر لرفع الإيقاف عن ديمبلي.





ولكن كشفت الصحيفة أن نادي برشلونة يعلم أنه سيتم رفض الاستئناف لذلك سيلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية يوم الجمعة 25 أكتوبر لمحاولة الحصول على تعليق مؤقت للعقوبة ويتمكن ديمبليي من لعب الكلاسيكو.





وستلعب مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 26 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.





برشلونة يعود إلى الصفقة الكلاسيكية





يرغب أدريان رابيو في مغادرة يوفنتوس الإيطالي بعد أقل من ستة أشهر من انضمامه من باريس سان جيرمان الفرنسي.





وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" عن أن رابيو غاضب من جلوسه احتياطياً معظم الوقت في يوفنتوس إذ بدأ فقط مباراتين بكل المسابقات منذ وصوله.





وأضاف الموقع أن وكلاء رابيو أجروا اتصالات مع برشلونة لاستطلاع مدى إمكانية النادي الإسباني للتحرك مجدداً لضم رابيو في يناير.





ويتصدر يوفنتوس حالياً ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة بعد مرور سبع جولات من عمر المسابقة.





بيريز يكشف عن دور ميسي في غرفة خلع الملابس





يعتبر نادي برشلونة الإسباني، واحدا من أهم الأندية حول العالم، التي يسعى جميع اللاعبين لنيل شرف تمثيل قميصه وحصد الألقاب.





وتحدث كارليس بيريز مهاجم شباب برشلونة، عن فترة وجوده مع البلوجرانا، واصفا إياها بالفترة الأفضل في مسيرته.





وأكد بيريز، أنه لا يهدف للنظر إلى الأموال أو طريقة عقوده بالوقت الحالي، معربا عن سعادته بالتواجد ضمن صفوف فريقه.





وقال بيريز خلال تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أريد النجاح هنا، وكوني في برشلونة هو الشيء الأكثر أهمية وليس الحصول على 1.5 مليون يورو وأنا في سن الـ16 عاما".





وأضاف: "أعرف مدى صعوبة ما أقوم به، وهناك أشخاص تقودهم الأموال، أحترم قرارات الجميع لكن المال سيأتي دائمًا".





وتطرق اللاعب الشاب للحديث عن فترة معاصرته للأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق، مؤكدا أنه شخص يحب مساعدة الجميع في غرفة تبديل الملابس.





وأكمل، "ميسي دائمًا يمنحني أنا وأنسو فاتي نصائحه وكل اللاعبين الشباب، وكنا نعلم أنه سيساعدنا".





وتابع: "لقد أخبرنا أنه إذا لم يكن لدينا الكفاءة لما وصلنا لهذا المكان الذي نحن فيه الآن".





وواصل: "أفضل لحظة لي كان يوم مواجهة ريال بيتيس حيث لعبت أساسيًا، وشعرت بالقليل من الضغط لأننا كنا نلعب في كامب نو وذلك كان حلمي".





واختتم: "لقد كان أسعد يوم في حياتي لأنني أيضًا سجلت هدفا".





ويستعد برشلونة الإسباني حاليا لمواجهة إيبار بالجولة التاسعة للدوري الإسباني، وريال مدريد في كلاسيكو الأرض بالجولة العاشرة يوم 26 من الشهر الجاري بالليجا.





صراع جديد بين ريال مدريد وبرشلونة على جوهرة دوري الأبطال





اشتعل الصراع مبكرا في سوق الانتقالات المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث يتصارع قطبي الكرة الإسبانية على صفقة مميزة.





ويرغب الريال والبارسا في الحصول على خدمات جوهرة نادي ريد بول سالزبورغ الدولي النرويجي إيرلينج هالاند خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات .





وذكرت شبكة " كالتشيو ميركاتو " الإيطالية، أن الأداء الذي يقدمه اللاعب الشاب هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا جذب إهتمام العديد من الأندية الأوروبية .





وتابعت الشبكة الإيطالية، أن هناك 6 أندية ترغب بالتعاقد مع اللاعب الشاب صاحب الـ19 عاماً وهي: ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان، ويوفنتوس بالإضافة الى نابولي .





أول مدافع يرفض برشلونة حبا في ريال مدريد





رفض المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي فكرة الرحيل إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





وكشفت صحيفة "دون بالون" الإسباني عن سكرينيار يرفض اللعب لبرشلونة بعد تمسك مدربه أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي به.





واشترى إنتر ميلان قلب الدفاع السلوفاكي ميلان سكرينيار من سامبدوريا في عام 2017 مقابل 34 مليون يورو ، لكن سعره تضاعف عمليًا مقارنة بالسنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي المطلوب في برشلونة.





وأشارت الصحيفة إلى أن سكرينيار يرغب في الذهاب إلى نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد وليس الغريم الأزلي برشلونة.





مدافع برشلونة عن الكلاسيكو: أعشق الفوضى





اعترف جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة أنه يحب إثارة الفوضى والمشاكل قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.





وقال بيكيه لصحيفة سبورت الإسبانية: "أستمتع بالفوضى فعندما أخوض الجدال وتعم الفوضى فإنها لحظات جيدة بالنسبة لي.. الأمر كله هزلي فنقحم أنفسنا في مشكلة ما لأننا نريد بعض الإثارة".





وأشار بيكيه إلى أنه لا يهتم بما يثار حول تصريحاته عن الكلاسيكو لأنه يجب أن تكون صلبًا عندما تتخطى مرحلة الشباب قائلًا: "وجود أشخاص ضدي يحفزني أكثر فكلما لعبت بشكل أفضل، كلما أزعجتهم أكثر".





مواقع إسبانية تنشر تصريحات كاذبة لميسي بشأن إبنه ماثيو





قامت بعض المواقع الإسبانية بتزوير تصريحات الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة.





وكان ميسي قد أجرى مقابلة صباح أمس الأربعاء مع محطة "راك 1" الإذاعية وتحدث خلال هذه المقابلة عن العديد من القضايا والموضوعات من ضمنهم حديثه عن ابنه ماثيو.





وكشف الفيديو الخاص بالمقابلة أن ميسي ذكر فقط ‏انه يفقد السيطرة على ماثيو احيانا وأن من يجلس معه 5 دقائق يعرف ان هذا الطفل "شقي"، وليس من السهل التعامل معه.





وكانت بعض المواقع الإسبانية قد نقلت تصريحات ميسي عن ماثيو أنه قال: "عندما يسيء ماثيو التصرف، أجعله يقف في الزاوية، ولكنه يركض اتجاهي ويصرخ :"الركنية ستنفذ بسرعة أوريجي".





وكانت بعض المواقع قد نشرت تصريحات كاذبة لميسي حيث لم يذكر اللاعب أي شئ يخص ركنية ليفربول مثلما ذكرت بعض المواقع الإسبانية.





وقد شارك ليونيل ميسي في 10 مباريات حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.





برشلونة يجهز مفاجأة سارة من أجل ميسي





أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم عن خطة نادي برشلونة من أجل استمرار الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.





وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن برشلونة يرغب في إغلاق قضية تمديد ليونيل ميسي عقده مع الفريق في أقرب وقت ممكن.





وأعقبت الإذاعة : الفكرة داخل إدارة برشلونة وهى عقد مدى الحياة لميسي أو توقيعه على أقل تقدير حتى 2022 مع البارسا.كان ليونيل ميسي صرح أمس الأربعاء بأنه يرغب في الاعتزال بصفوف برشلونة في الفترة المقبلة وهو النادي تربى فيه وعرف كل شيء عن كرة القدم.





وينتهي عقد ليونيل ميسي الحال في يونيو 2021 ،لكن الأرجنتيني يملك شرطا في عقده يمنحه حرية الرحيل عن البارسا في صيف 2020.





نيمار يتسبب في رحيل نجم برشلونة

عادت رغبة نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة نظرا لحاجة الفريق له في الموسم القادم.

عودة نيمار تهدد موهوب برشلونة

وكشفت صحفية "دون بالون" الإسبانية أنه في حالة عودة نيمار إلى برشلونة سوف تهدد مستقبل ومشاركات الشباب كارليس بيريز موهبة الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز يدرم أن عودة نيمار ستهدد مشاركته مع البارسا بالإضافة لوجود ميسي وجريزمان وسواريز وفاتي لذلك سيبدأ في البحث عن عرةض جديدة له.

مشاركات نيمار مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

وقد شارك نيمار دا سيلفا في 15 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 12 هدف ولم يصنع أي أهداف.







بيكيه يخرج عن صمته ويتحدث عن سبب فشل انتقال نيمار إلى برشلونة





علق جيرارد بيكيه، نجم برشلونة الإسباني على فشل البارسا في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال بيكيه في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: "انتقال نيمار إلى ريال مدريد؟ لم نكن خائفين من هذا الأمر، في النهاية لم يستطع برشلونة وريال مدريد شراء اللاعب بسبب طلبات باريس سان جيرمان".

وفشل برشلونة في ضم نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية بسبب مطالب ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان المبالغ فيها ليبقى اللاعب في فرنسا حتى إشعار آخر.



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