السلطات الأمريكية تعتقل رجلين على صلة بمحامي "ترامب" الشخصي





صرحت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، بأنها قامت باعتقال رجلي أعمال كانا يساعدان محامي الرئيس دونالد ترامب في تحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جو بادين، بتهمة تقديم أموال أجنبية لمرشحين أمريكيين وللجنة انتخابية مؤيدة للرئيس الأمريكي.





وقال الادعاء في مانهاتن، مساء اليوم، إن رجلي الأعمال ليف بارناس وإيجور فرومان احتجزا بتهمة الارتباط بقضية جنائية اتحادية تخص قوانين تمويل الحملة، وفق وكالة "رويترز".





وكان الاثنان من بين المانحين للجنة جمع تبرعات لصالح "ترامب"، وقال جولياني محامي ترامب إنهما "ساعداه في مسعاه للتحقيق بشأن بايدن وابنه هانتر".





وجاء اعتقال الرجلين في الوقت، الذي يجري فيه مجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون تحقيقا تمهيدا لمساءلة الرئيس الجمهوري، ويتعلق التحقيق بطلب ترامب من رئيس أوكرانيا في اتصال هاتفي في يوليو تموز التحقيق مع بايدن وهو منافس ديمقراطي محتمل في انتخابات الرئاسة عام 2020.





وبارناس رجل أعمال أوكراني وفرومان مستثمر عقاري ولد في روسيا البيضاء، وتقول تقارير إعلامية عديدة إنهما ساعدا في تقديم جولياني لدوائر سياسية أوكرانية عليا.



