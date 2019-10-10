السلطات الأمريكية تعتقل رجلين على صلة بمحامي "ترامب" الشخصي
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:21 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
Advertisements
صرحت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، بأنها قامت باعتقال رجلي أعمال كانا يساعدان محامي الرئيس دونالد ترامب في تحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جو بادين، بتهمة تقديم أموال أجنبية لمرشحين أمريكيين وللجنة انتخابية مؤيدة للرئيس الأمريكي.
وقال الادعاء في مانهاتن، مساء اليوم، إن رجلي الأعمال ليف بارناس وإيجور فرومان احتجزا بتهمة الارتباط بقضية جنائية اتحادية تخص قوانين تمويل الحملة، وفق وكالة "رويترز".
وكان الاثنان من بين المانحين للجنة جمع تبرعات لصالح "ترامب"، وقال جولياني محامي ترامب إنهما "ساعداه في مسعاه للتحقيق بشأن بايدن وابنه هانتر".
وجاء اعتقال الرجلين في الوقت، الذي يجري فيه مجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون تحقيقا تمهيدا لمساءلة الرئيس الجمهوري، ويتعلق التحقيق بطلب ترامب من رئيس أوكرانيا في اتصال هاتفي في يوليو تموز التحقيق مع بايدن وهو منافس ديمقراطي محتمل في انتخابات الرئاسة عام 2020.
وبارناس رجل أعمال أوكراني وفرومان مستثمر عقاري ولد في روسيا البيضاء، وتقول تقارير إعلامية عديدة إنهما ساعدا في تقديم جولياني لدوائر سياسية أوكرانية عليا.
حمل نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، بعنف على الرئيس دونالد ترامب، المهدد بإجراءات عزل، معتبرا أنه "تهديد" للولايات المتحدة، واتهمه "بخيانة" بلده و"تقويض الدستور".
بايدن يهدد ترامب
وفس وقت سابق، قال بايدن، الذي كان يلقي خطابا قاسيا في نيوهامشير: إن "ترامب يقوض الدستور ولا يمكننا أن نسمح له بالاستمرار في ذلك".
وأضاف بايدن، الذي كان نائبا للرئيس في عهد أوباما، وقد يكون خصم ترامب في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2020: "لحماية دستورنا وديمقراطيتنا ومبادئنا الأساسية، يجب أن يستهدف بإجراءات عزل".
وتابع أن ترامب "خان" بلده ويشكل "تهديدا"، فيما رد ترامب في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بتعليق مقتضب، وكتب "مثير للشفقة".
Advertisements
- محامي ترامب يثير جدلا بمطالبة أوكرانيا التحقيق مع بايدن
- محامي ترامب يلغي زيارة إلى أوكرانيا للمطالبة بالتحقيق حول بايدن
- ترامب يضغط على رئيس أوكرانيا للتحقيق مع بايدن
- ترامب بطالب بنشر مضمون مكالمته المثيرة للجدل مع نظيره الأوكراني
- عاجل.. البيت الأبيض ينشر نص المكالمة التي قد تتسبب في عزل ترامب
- رئيسة مجلس النواب: مكالمة ترامب تثبت سلوكه الذي يدمر نزاهة الانتخابات
- بعد نشر نص المكالمة.. ترامب يتهم الديموقراطيين بتهديد الرئيس الأوكراني
- ترامب يرد على مطالب عزله بتصريح مثير
- المدعي العام الأوكراني: لا يوجد دليل ضد هنتر بايدن حتى الآن
- بايدن يتهم ترامب بخيانة بلده وتقويض الدستور
المزيد عن: محامي دونالد ترامب ترامب بايدن السلطات الأمريكية السلطات أمريكاتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر