التفاف الجمهور حول المسجد المقام به عزاء طلعت زكريا ( فيديو)

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شهد محيط مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين ازدحام شديد من الجمهور حول المسجد كما تكسدت السيارات أثناء دخول الجمهور لتقديم واجب العزاء.





ذلك شهدت مراسم العزاء حضور توافد عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط القني والشخصيات العامة لمواساة أسرة الفنان وأبنائه وزوجته.



ذلك بعد إعلان اليوم الخميس لاستقبال العزاء الذي أقيم بالمهندسين.



ورصدت كاميرا الفجر الفني كل الحضور مراسم العزاء منذ قليل، وسط ازدحام شديد والتفاف الجمهور لمحيط مسجد الحامدية الشاذلية.



حيث رحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا أول أمس الثلاثاء، بعد وعكة صحية مفاجئة وشديدة نقل علي أثرها لاحدي مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، عن عمر يناهز ال 95 عاماً، وسط دموع أهله وأصدقائه وجمهوره ومحبيه.



كما قام بتقديم وبطولة فيلم (طباخ الريس) والذي أنسب له شهرة كبيرة كما حقق إيرادات عالية علي شباك التذاكر، وعقب نجاح الفليم توطدترالعلاقة بين ظلعت زكريا واارئيس السابق حسني مبارك بشكل كبسر، وقام الرئيس السابق بدفع مبلغ 8 مليون جنيه لمصاريف لعلاج الفنان طلعت زكريا بعد إصابته بفيروس خطير أدخله في غيبوبة لمدة شهرين، ولكنه بعد إمتثاله للعلاج بالخارج تم شفائه.



للفنان طلعت زكريا أيضاً عدداً كبيراً من الأفلام السينمائية الناجحة والتميزمن أبرزها ( أبو علي، غبي منه فيه، أوعي شوك، عوكل، حاحا وتفاحا، سيد العاطفي، قصة الحي الشعبي، صياد اليمام، الفيل في المنديل، طباخ الريس، حريم كريم، حرامية في تايلاند، كلم ماما، التجربة الدنماركية، ولا في النية ابقي، الرجل الأبيض المتوسط، اليد أبو العربي وصل، كلام في الحب).



في سياق متصل قدم الراحل طلعت زكريا عدداً من المسلسلات الدرامية والتليفزيونة أهرها كان مسلسل الزيبق والذي عُرض في الماراثون الرمضاني لعام (2017) رحقق نحاح كبير، كما شارك في مسلسلات مميزة منها ( مبروك جالك قلق، العراف، من غير ميعاد، جوز ماما، ضبط وإحضار، الضوء الشارد، ومسلسل النوة).