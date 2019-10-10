بيكيه يخرج عن صمته ويتحدث عن سبب فشل انتقال نيمار إلى برشلونة

علق جيرارد بيكيه، نجم برشلونة الإسباني على فشل البارسا في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.





وقال بيكيه في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: "انتقال نيمار إلى ريال مدريد؟ لم نكن خائفين من هذا الأمر، في النهاية لم يستطع برشلونة وريال مدريد شراء اللاعب بسبب طلبات باريس سان جيرمان".





وفشل برشلونة في ضم نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية بسبب مطالب ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان المبالغ فيها ليبقى اللاعب في فرنسا حتى إشعار آخر.