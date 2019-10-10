الدهشورى وسليم المرشحان لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة بنى سويف يطرحان أفكارهم

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تقام غدًا الجمعة فعاليات الجمعية العمومية بنادى بنى سويف الرياضى وذلك بجدول أعمال يحتوى على التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق بتاريخ 26-10-2018 والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله بالسنة المنتهية وبرامج الانشطة وخطة العمل للعام المالى الجديد وغيرها من مواد جدول الأعمال فيما تشهد الجمعية العمومية انتخاب المقعد الشاغر لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة والنظر فى قبول عضويات جديدة واسقاط العضوية وفق لائحة المجلس والنظر فى زيادة قيمة الاشتراك فى العضوية الجديد لمبلغ 80 ألف جنيه اهتماما بالغا لدى الجمعية العمومية بالنادى والوسط الرياضى بالمحافظة .



الفجر الرياضى حرص على القاء الضوء بصورة أكبر حول انتخاب المقعد الشاغر لمنصب رئيس مجلس الادارة والذى يأتى عقب خلو المنصب بوفأة احمد عاطف نائب رئيس المجلس منذ عام .



عادل الدهشورى :-



عادل أحمد حامد الدهشورى من مواليد 1978 بمحافظة بنى سويف يعمل محامى باحدى الشركات تقدم للمنصب لنيل ثقة الجمعية العمومية بنادى بنى سويف الرياضى قال لـ " الفجر الرياضى ": ترشحت بالدورة الماضية بمقعد العضوية وحصلت على المركز السادس بفارق بسيط عن صاحب المركز الخامس وحتى الان أسير بالعملية الانتخابية بمجهودى الفردى كمثل الانتخابات السابقة التى كان يوجد بها جبهتين وكنت حينها خارج اى تحالفات او قوائم وكنت قريب جدا من النجاح وقبل فتح باب الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة تريثت فى الأمر أملا فى ظهور شخصية عامة أفضل منى تفيد النادى وحينها قررت الترشح".



وأضاف بقوله :" أحترم المنافسين وأسعى لتنفيذ مواد اللائحة بالمجلس من خلال تفعيل دور المكتب التنفيذى ودور نائب رئيس مجلس الادارة المعروفة وتحديدها وتحديد الاختصاصات وتفعيل اللجان لان النادى ملك للجميع ويجب مشاركة ابناء الجمعية العمومية فى كافة اللجان و من الملاحظات الهامة التى يجب تسليط الضوء عليها هى ان هناك نفقات كثيرة جدا ويجب ان تكون اوجه الصرف بشكل جي لخدمة النادى وذلك لبناء قاعة كبيرة للضيوف وكبار السن كمثال وذلك بديلا عن الصرف على احتفالية واحدة كما ان النادى يحتاج لعودة المنظر الطبيعى كالاشجار وغيرها كما ان هناك خطوات لدعم المرشحين من قبل بعض اعضاء المجلس وكان من المفترض ترك الامر للجمعية العمومية الواعية".



وتابع قائلا :" ملف ارض الشرق من الملفات الهامة ويجب ان يتوافر معلومات كاملة عنها وأذا ما حالفنى التوفيق بالانتخابات سنسعى لحل الامر او السعى لتدبير ارض جديدة وفيما يخص ملف زيادة العضوية فانا ارفض قبول عضويات جديدة سوى بعد ايجاد فرع جديد للنادى والمبلغ المقدر للعضويات الجديد كبير وارى ان مبلغ 50 الف جنيه مناسب حاليا ".



وأختتم بقوله :" يجب الاهتمام بكافة اللعبات وحقيقة حاليا هناك مجهود جيد بالعديد من اللعبات يتم بصورة ملحوظة كما يجب الاهتمام باللعبات الفردية والتى ترفع من شأن النادى بالمحافل المحلية وفريق كرة القدم حقق انجاز بالموسم الماضى وكانت لديه الفرص الجيدة ولكن صعد اسوان وحاليا لا أستطيع الحكم على المدير الفنى الجديد او المنظومة الكروية قبل بداية الموسم ولكنى أعتبرها فرصة اخيرة للصعود للممتاز ".



جابر سليم : -



جابر مصطفى عباس سليم من مواليد 1975 بمحافظة بنى سويف يعمل محامى باحدى الشركات تقدم لنيل ثقة الجمعية العمومية بنادى بنى سويف الرياضى قال لـ " الفجر الرياضى " : أخوض تجربة الانتخابات رغبة فى خدمة أعضاء النادى وحبا فى العمل العام وأملا فى اضافة جديد لاعضاء الجمعية العمومية المحترمين بنادى بنى سويف الرياضى , والحظوظ بين المرشحين متقاربة وجميعهم يملكون قدر كبير من الاحترام وفى النهاية هى عملية انتخابية , وكنت أفضل الترشح بانتخابات مجلس ادارة النادى القادمة بعد عاميين ولكن وجدت الضرورة والاهمية فى الترشح عقب خلو المنصب بالفترة الحالية و ليس عدم قيامى بالترشح بانتخابات المجلس منذ عامين اننى على غير دراية كافية بالعملية الانتخابية فمنذ عام 2002 وانا اتابع المجريات الانتخابية وتنافس العديد اللواء رشاد الدهشورى والمهندس ابو الخير عبد العليم بجانب كون عمى جابر سليم كان رئيس مجلس الادارة بالمجلس السابق وهى صلة القرابة التى تعتبر مكسب كبير لى خاصة واننا فى النادى منذ انشاؤه وكان جدى محمد سليم يشغل منصب وكيل المجلس وكان حينها وكيل مديرية الشباب والرياضة يعين بصفته كرئيس مجلس الادارة ".



وأضاف :" الحديث عن برنامج انتخابى هو حديث انشاى بالفترة الحالية وما أحرص عليه هو روؤية اجندة المجلس بالفترة القادمة واضافة متطلبات أعضاء الجمعية العمومية وطرحها على مجلس الادارة ومناقشة ما يتعلق بتشكيل لجنة قانونية من المستشارين والمحامين والنواب لوضع خريطة طريق لاحياء أمل الحصول على ارض شرق النيل والامر الاخر هو العرض على مجلس الادارة بتشكيل لجنة الاستثمار الرياضى وذلك لتنمية موارد النادى , بجانب رغبتى فى تشكيل لجنة حكماء لتقوم بعمل لم الشمل داخل جدران النادي وازالة اى خلافات داخلية والتقدم بما يقترحه أعضاء الجمعية العمومية وفيما يخص ملف العضويات الجديدة فانا ارفضها بشكل قاطع بالفترة الحالية وذلك لضيق المساحة بالنادى ولعدم التضييق على الانشطة المختلفة واتاحة الفرصة لابناء النادى فى الاستمتاع بالنادى وفى الوقت ذاته انا من أشد المؤيدن لفتح باب العضوية لاعداد جديدة اذا ما تم الحصوصل على أرض الشرق وتكون مخصصة للعضويات الجديدة , ويحكم اى منصب بمجلس الادارة هو قانون الرياضة واللائحة الاسترشادية التى تنظم دور مجلس الادارة والمجلس التنفيذى .



وتابع قائلا :"على حد معلوماتى موارد النادى تتمثل فى العضويات الجديدة وهى تمثل النسبة الكبرى فى دخل النادى بجانب ايراد المحلات التجارية وفى حد ذاتهما يجب ان لا يكونا هما المصدر الاساسي ويجب البحث عن موارد اخرى خاصة فى مجال الاستثمار الرياضى والبحث عن مستثمرين يقومون برعاية الفرق المختلفة بالنادى خاصة اللعبات ذو الميزانيات الكبيرة وساحاول مع مجلس الادارة البحث عن اى سبيل لزيادة موارد النادى وللإمانة لم أطلع على ميزانية النادى لكى أحكم على الانفاق وكيفيته وفيما يخص النشاط الرياضى فيمكن الاشارة إلى أن اللعبات الجماعية تؤدى بشكل طيب وتحقق نتائج متميزة كما ان السباحة بدأت فى العودة لمكانتها وكذلك اليد وكرة السلة والتنس الارضى والجمباز ويبقى الفريق الكروى هو الشاغل الكبير لدى الجميع ولاحظت انه تردد فى الاونة الاخيرة اان هناك مبالغ مالية كبيرة تم انفاقها ما بين 4 او 5 مليون وتصورى الشخصى أن هذا المبلغ إذا ما تم انفاقه هو مبلغ زهيد لفريق يسعى للصعود للدورى الممتاز وفى الوقت ذاته ميزنية النادى لا تتحمل انفاقل هذا المبلغ فيجب علينا البحث بجدية حول ايجاد راعى رسمى للفريق يتولى الصرف عليه مقابل عقد ما بين المستثمر والنادى وفى حالة صعود النادى يحصل المستثمر على امتيازات محددة وبالعام الماضى الفريق تصدر المسابقة للاسابيع الاخيرة واحتل النادى الصدارة وكنا قاب قوسين من الصعود ولدينا حاليا ادارة لمنظومة الكرة لا تقل كفاءة عن سابقها سواء مدير كرة او مدير فنى "



وفى السياق ذاته حملت رسالة المرشحن لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة للجمعية العمومية بنادى بنى سويف الرياضى ضرورة المشاركة بالجمعية العمومية واختيار من يرونه مناسب خاصة فى ظل الود والاحترام الذى يسود المرشحين بين انفسهم وبين أعضاء النادى .



فيما قال أحمد سرور مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف :" نحن كجهة ادارية تم تفويضنا من اللجنة الاولمبية فيما يخص الجمعية العموية بنادى بنى سويف الرياضى ولا يوجد لنا صلة باستبعاد اى مرشح قام بتقديم اوراقه بالفترة الماضية وعلى المستبعد من الانتخابات اتباع ما ورد بنص قانون الرياضة واللجنة الاوليمية وغيرها من الجهات المختصة ".