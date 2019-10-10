رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم ينفي إقالته.. ويطالب بعدم الانسياق وراء الشائعات (صور)

أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أنه متواجد على رأس العمل داخل الشركة وأن الصورة أبلغ دليل على ذلك، متابعًا: "إنني متواجد مع فريق الصيانة بموقع كسر الخط ٤٥٠ مم بجوار الملجأ بمنطقة الحادقة بمدينة الفيوم حتى كتابة هذه السطور".





ونفى "درة" الشائعات التى يرددها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إقالته وتركه موقعه داخل الشركة، مضيفا: "الانفجارات المفاجئة هذه تحدث فى كل مكان لأنها ليست بمنأى عن الخطر لأنها داخل باطن الأرض وبالتالى هى معرضة للتأكل والكسر نتيجة انتهاء عمرها الافتراضى أو عوامل التربة أو حمولة وضغوطات المبانى وسيارات النقل".



