أخبار ريال مدريد: زيدان يطرد نجم الريال وبيريز يصدم ميسي وهدف برشلونة يقترب من الملكي وراموس يفجر مفاجأة كبري

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 10 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب الملكي من ضم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- بيل عن استمراره مع الملكي : أحاول لعب كرة القدم

علق الدولي الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد على استمراره مع الملكي وأكد أنه يحاول لعب كرة القدم وشدد على رغبته في مساعدة منتخب بلاده ويلز في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وقال بيل في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية: "أنت تلعب ولديك الكثير من المشاعر ومن بينها الغضب لكني أحاول فقط لعب كرة القدم وأحاول الاستمتاع بها قدر الإمكان لتقديم أفضل ما لدي سواء مع ويلز أو في ريال مدريد".

وأضاف:"عندما أذهب إلى أرض الملعب، أحاول تقديم كل جهدي بنسبة 100% بقدر الإمكان لمساعدة الفريق وسأسعى للقيام بذلك".

وعن مستقبله مع ريال مدريد، قال بيل: "ليس لدي ما أفكر فيه، الآن أحب التواجد مع منتخب بلادي ويلز والجميع يعرفون ذلك، إنه شيء أحببت فعله دائمًا".

وعن مواجهة ويلز وسلوفاكيا، علق بيل: "لدينا مهمة في متناول اليد لمحاولة التأهل لليورو وهي مباراة كبيرة بالنسبة لنا، نحن نتطلع إليها ونريد الفوز".

واختتم بيل تصريحاته قائلاً : "نريد الفوز في المباراة والحصول على النقاط الثلاث، نحن نتفهم الوضع في المجموعة، لقد سجلت ضد سلوفاكيا في الماضي وسأحاول التسجيل مجددًا".

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بالأمس أن بيل مستاء من تعامل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني على الرغم من كونه من أهم الأعمدة هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من وجود بيل بشكل أساسي في المباريات إلا أنه سيتخذ قرار بالرحيل قريبا للخروج من نار مديره الفني.

وتابعت الصحيفة أنه في حالة رحيل جاريث بيل عن مدريد فإنه سيكون هناك 5 وجهات للمفاضلة بينهم للعب بين صفوف أحدهم العام الجديد.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد سيدخل لإنهاء صفقة بيل بعد فشل ضمه في الصيف الماضي بسبب التأخر في التحرك نحو جلب اللاعب.

كما يستهدف توتنهام هوتسبير عودة نجمه السابق إلا أنه سيواجه صعوبة في توفير أمواله بعد بناء الملعب الخاص بالفريق والذي استنذف الكثير من موارده.

كما يتواجد اسم بايرن ميونخ الألماني ضمن الفرق الساعية للتعاقد مع اللاعب لتدعيم الفريق خاصة بعد رحيل فرانك ريبيري واعتزال آرين روبن الموسم الماضي.

وسيتجدد طلب اللاعب في الأندية الصينية بعدما رفض عرضا خياليا من أحد الأندية الصينية الصيف الماضي كما هو الحال بالنسبة للدوري الأمريكي الطامح في استقطاب اللاعب في الفترة المقبلة.





- مفاجأة.. إريكسن يرفض الذهاب إلى ريال مدريد في يناير لهذا السبب





قالت تقارير إعلامية، أن نجم توتنهام الإنجليزي، الدولي الدنماركي كريستيان إيريكسن" يرغب في تأجيل إنضمامه إلى صفوف نادي ريال مدريد حتى صيف عام 2020، وذلك بدلًا من الإنتقال نحو ملعب سنتياجو برنابيو في شهر يناير المقبل.





وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، في تقرير له اليوم الخميس، أن ريال مدريد كان قد استقر على ضم إريكسن، في فترة الانتقالات الشتوية، ولكن يبدو أن اللاعب الدنماركي لا يريد ذلك، حيث يريد إريكسن أن ينتقل إلى صفوف ريال مدريد في الصيف القادم، حتى يستطيع مفاوضة ريال مدريد وهو لاعب حر ومن ثم يستطيع الحصول على راتب أفضل.





يذكر أن عقد إريكسن مع توتنهام ينتهي في يوليو المقبل، وحتى الآن لم تقوم إدارة توتنهام بمفاوضة اللاعب لتجديد عقده، وهو ما يعني أنه الآن قادر على التوقيع لأي نادي في شهر يناير المقبل، ولكن لن يجدث الإنتقال إلا في شهر يوليو المقبل في صيف عام 2020.





ولكن إدارة ريال مدريد لا تمانع في التفاوض مع إدارة توتنهام، ومحاولة إغرائها بنحو 30 أو 40 مليون يورو للتنازل عن خدمات اللاعب الذي يتبقى فقط على عقده أقل من عام، ولكن ذلك مقابل إنتقال إريكسن إلى ريال مدريد في شهر يناير المقبل، وعدم الإنتظار إلى شهر يوليو القادم.





الجدير بالذكر، أن كريستيان إريكسن لا يعد مطلوبًا في ريال مدريد فقط، بل هناك أكثر من نادي آخر يرغب في الحصول على خدمات الدولي الدنماركي في الصيف القادم، وعلى رأسهم مانشستر يونايتد الإنجليزي.





- ريال مدريد يقترب من ضم نجم إنتر ميلان





يستعد نادي ريال مدريد لحسم صفقة من العيار الثقيل خلال سوق الانتقالات المقبلة، حيث يستهدف التعاقد مع واحد من أبرز النجوم بالدوري الإيطالي في الوقت الحالي.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" أن نادي ريال مدريد يسعي للتعاقد مع مهاجم انتر ميلان لاوتارو مارتينيز (22 عامًا) لتدعيم خط هجوم الفريق في الفترة القادمة، في ظل تقدم عمر كريم بنزيما وتراجع مستوي لوكا يوفيتش.

وارتبط "مارتينيز" بالإنتقال لصفوف نادي برشلونة الاسباني، حيث طلب ليونيل ميسي التعاقد مع مواطنه مهاجم النيراتزوري، خلال الفترة المقبلة لتدعيم خط هجوم الفريق، ليحل بديلًا للهداف لويس سواريز المتقدم في العم.

ويعتبر لاوتارو أحد مهاجمين حددهما برشلونة لخلافة سواريز، إلى جانب البولندي كريستوف بيونتيك، نجم ميلان.

ويقدم لاوتارو مارتينيز عروضا قوية رفقة انتر ميلان في الفترة الحالية، مما جعله هدفًا لقطبي الكرة الاسبانية.





- صدمة كبرى.. زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بطرد نجم الفريق خارج أسوار البيرنابيو





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن قرار زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بطرد نجم الفريق خارج أسوار ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وذكرت صحيفة "دون بالون" إن زيدان لا يوافق على عودة داني سيبايوس إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء إعارته إلى أرسنال الإنجليزي.

زيدان رفض عودة سيبايوس بصفة نهائية ، رغم الحالة المميزة التي ظهر عليها اللاعب مع المدفعجية هذا الموسم وتسجيله للعديد من الأهداف، حيث يرى الفرنسي أن الفريق ليس بحاجة لخدماته.

ويأمل ريال مدريد في التعاقد مع كريستيان إيريكسن نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة مع إضافة المزيد من الصفقات في الصيف، بعيدا عن عودة سيبايوس الذي يقدم مستويات مميزة برفقة الجانرز.





- 10 مليون يورو فقط تُقرب ريال مدريد من صفقة مميزة





دخل نادي ريال مدريد في منافسة جديده مع كبار أوروبا للتعاقد مع مهاجم نادي أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

* ريال مدريد يستهدف التعاقد مع مهاجم أرسنال الشاب :

وكشفت صحفية "دون بالون" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الشاب جابرييل مارتينيلي مهاجم نادي أرسنال في يناير القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة مارتينيلي السوقية لا تتجاوز 10 مليون يورو ولكن في حالة استمرار تألقه مع فريقه قد تزيد عن ذلك.

* منافسة شرسة أمام ريال مدريد لضم مارتينيلي :

وأكدت الصحيفة أن هناك منافسة شرسة أمام نادي ريال مدريد لضم مارتينيلي حيث يرغب نادي مانشستر يونايتد ونادي برشلونة في ضمه أيضا الشتاء القادم.

وقد شارك جابرييل مارتينيلي في 7 مباريات حتى الآن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف ولم يصنع أي هدف.





- نجم ريال مدريد ينجو من مجزرة زيدان





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة طلب زيدان بيع لاعب وسط نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعد حاجة الفريق إليه.

* زيدان يطلب بيع إبراهيم دياز :

وكان هناك بعض التقارير التي أشارت إلى أن زيدان طلب من إدارة نادي ريال مدريد بيع إبراهيم دياز لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

* حقيقة طلب زيدان بيع دياز :

وكشف برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني أن علاقة زيدان بدياز جيدة جدًا ومقتنع به كلاعب ولم يطلب بيعه في يناير نهائي.

* مشاركات إبراهيم دياز مع ريال مدريد :

ولم يشارك إبراهيم دياز مع ريال مدريد هذا الموسم حتى الآن بسبب كثرة الإصابات والاعتماد على لاعبين آخرين في مركزه.

وقد شارك دياز في 11 مباراة مع نادي ريال مدريد الموسم الماضي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.





- ريال مدريد يقدم نجمه ومبلغا خرافيا لحسم كبري الصفقات





يُجهز ريال مدريد الإسباني خطة جديدة لحسم صفقته الكبري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

* تفاصيل العرض الذي ينوي ريال مدريد تقديمه لباريس سان جيرمان :

وكشفت موقع "Le10sport" الفرنسي أن نادي ريال مدريد يجهز عرض ضخم لتقديمه إلى باريس سان جيرمان عبارة عن حصول الأخير على جاريث بيل نجم مدريد ومبلغ 95 مليون يورو مقابل مبابي.

كما أكدت الصحيفة أن ريال مدريد يجهز نفس العرض أيضا لضم أحد الثنائي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد وجادون سانشو مهاجم نادي بوروسيا دورتموند.

* مشاركات مبابي مع باريس سان جيرمان :

وقد شارك كيليان مبابي في 6 مباريات مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفين آخرين.





- الصفقة التي لا يمكن التنازل عنها.. بيريز يوجه ضربة قوية لـ"ميسي"





فجرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة التي لن يتنازل عنها فلورنتينو بيريز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "دون بالون" الإسبانية فإن ريال مدريد عازم على توجيه ضربة قاتلة لبرشلونة والأرجنتيني ليونيل ميسي بالتعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو موهبة بورسيا دورتموند الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز يأمل في ضم سانشو الذي يعد واحدا من اللاعبين الشباب الكبار في بورسيا دورتموند ويشبه البعض بـ"نيمار الجديد"، بل إنه أفضل على مستوى السرعة والمهارة وتقديم الإضافة على مستوى الهجوم.

ورصد فلورنتينو بيريز 50 مليون يورو من أجل ضم سانشو البالغ من العمر 19 عاما فقط في الانتقالات الصيفية القادمة، موجها ضربة قوية إلى ميسي الذي يحرض على التعاقد مع اللاعب لأنه يرى أنه من أفضل المواهب التي يمكنها تقديم الإضافة لبرشلونة في السنوات المقبلة.





- عواقب عديدة تقف أمام ريال مدريد للتعاقد مع إريكسن أبرزها سيناريو كيبا





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود العديد من العواقف التي تقف أمام نادي ريال مدريد لإنهاء التعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب وسط نادي توتنهام.

* ريال مدريد يظهر اهتمام كبير بالتعاقد مع إريكسن :

وكان نادي ريال مدريد قد أظهر رغبة كبيرة مؤخرا في التعاقد مع إريكسن خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم خط وسط الفريق.

* العواقب التي تقف أمام ريال مدريد لضم إريكسن :

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يواجه العديد من العواقب لإنهاء التعاقد مع إريكسن وأبرزها تكرار سيناريو كيبا حارس مرمى تشيلسي حيث رفض نادي ريال مدريد ضمه في يناير مقابل 20 مليون يورو ليضمه في الصيف مجانا ليضمه تشيلسي مقابل 80 مليون يورو.

كما أشارت الصحيفة إلى أن ليفي رئيس نادي توتنهام لن ينتظر حتى الصيف ويخسر لاعب مثل إريكسن مجانا وبالتالي سيطلب مبلغ ضخم جدا من النادي الذي يرغب في ضمه في الشتاء.

* استغناء ريال مدريد عن بعض اللاعبين :

وكشفت الصحيفة أن نادي ريال مدريد سيحتاج إلى الاستغناء عن بعض اللاعبين في يناير لضم إريكسن حيث يوجد في قائمة الفريق 24 لاعب.

وينتهي عقد إريكسن مع نادي توتنهام بنهاية الموسم الحالي وقرر اللاعب عدم تجديد عقده مع الفريق وخوض تجربة جديده.

وقد شارك كريستيان إريكسن في 15 مباراة مع نادي توتنهام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف أخر.





- راموس يقلب الطاولة على بيريز ويفاجئ ريال مدريد بهذا القرار!





كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس أن ريال مدريد في ورطة كبيرة بسبب مستقبل سيرجيو راموس قائد الفريق الملكي.

وذكرت صحيفة "دون بالون" إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في حيرة من أمره بسبب قرار مفاجئ قد يخرج خلال الأشهر المقبلة من القائد صاحب الـ 33 عاما بالرحيل عن الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتشير الصحيفة إلى أن بيريز بالفعل بدأ في وضع خطة من أجل بديل له، لأنه يعرف أن راموس لن يبقى في ريال مدريد وربما يذهب إلى وجهة غير متوقعة خلال الأيام القادمة.

ويبدو أن الرعب الذي يسيطر على مسئولي الميرينجي في محله خاصة أن اللاعب ربما يختتم فترة طويلة من العطاء مع ريال مدريد هذا الموسم، بعد أن يخوض مع منتخب اللاروخا البطولة الأخيرة في مسيرته وهي يورو 2020.



