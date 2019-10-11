سلمي رشيد تخفي وجه مولودها الأول (صورة)
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:42 ص
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أماني سلام
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وضعت المطربة المغربية سلمي رشيد، مودلوها الأول بانيس، من زوجها رجل الأعمال اليوم بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.
ونشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد، صورتها من داخل المستشفى وهي تحمل نجلها يانيس عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، فيما لوحظ تعمدها إخفاء وجهه.
وعلقت على الصورة قائلة "الحمد لله مع طفلي يانيس".
ونالت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور، متمنين لها السعادة مع مودلوها الجديد، كما حرص بعض الفنانين على تهنئة سلمي رشيد، بطفلها.
وسافرت سلمي رشيد، الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام لتوضع نجلها الأول لكي يحصل على الجنسية الأمريكية رغم انها كانت نفت من قبل رغبتها في السفر لحصول ابنها على الجنسية الأمريكية ولكن سفر النجوم إلي الولايات المتحدة أصبحت عادة لأعطاء أبنائهم الجنسية.
تجدر الإشارة إلى ان سلمي رشيد، تزوجت منذ عام من رجل الأعمال حسن العلوي الكنياني، في حفل زفاف كبير حضر به العديد من نجوم الفن.
وتعد سلمي، من أشهر المطربين الشباب على الساحة الغنائية فقد خرجت من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية آراب ايدول في الموسم الثاني وأسطاعت أن تخطف الأنظار إليها بصوت القوي رغم عدم حصولها لقب ارب ايدول ولكنها حققت نجاح كبير بعد خروجها وقدمت عدة أغاني.
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