أحمد سعد: "في ناس بتعيش معاهم حياتك وبتموتها مع غيرهم"
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:41 ص
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فايقة محمد
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نشر أحمد سعد صورة جديدة له عبر حسابه بـ"إنستجرام" معلقًا عليها: "في ناس بتعيش معاهم حياتك وناس بتموت معاهم حياتك".
وحازت الصورة علي إعجاب بعض متابعيهئم حيث تلقى بعض التعليقات الإيجابية مثل (صدقت والله، ما شاء الله عليك، أحمد ايه حلاوة التعبير حكمة ممتازة، على وضعك يا عم العالم، الدنيا مش بتقف علي حد عسي أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسي ان تحبوا شيئاً وهو شر لكم، فيما كانت بعض التعليقات سلبية بعض الشيء.
أحمد سعد فنان وممثل مصري وهو شقيق الممثل "عمرو سعد" حيث تزوج "أحمد"الممثلة"ريم البارودي" وانفصلا ثم تزوج بعدها الممثلة "سمية الخشاب.
عاد الحديث عن أحمد وسمية، مؤخرًا بعد انفصالهما بأشهر إثر خلافات وقعت بينهما، ورداً علي سؤال علاقتها بأحمد فقالت إنها علي علاقة طيبة معه ورد أحمد سعد عليها بنشر صورة علي انستجرام قائلاً: "ده كذب كذب أنا الحمدلله لما ببص لقدام ما ببصش للي ورا خالص ولا بفكر فيه".
والجدير بالذكر أن أحمد شارك في بعض الأعمال التليفزيونية مثل مسلسل "احنا الطلبة" والذي حقق نجاحاً ساحقاً كما أنه غني العديد من الأغاني مثل " سالت نفسي " وغيرها من الأغاني
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