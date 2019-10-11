محمد عز يخوض تجربة الغناء لأول مرة بـ "شبعان دلع" (فيديو)





الأغنية من كلمات "إسلام القباري" والحان شريف وهدان وتوزيع "باسم منير" وهندسة صوتية "محمد جودة".



ونشر علي حسابه الرسمي بـ "فيسبوك" و"إنستجرام" قائلاً: "الأغنية كاملة علي قناتي علي يوتيوب".





ويذكر أن "عز" ممثل قد اثبت جدارته في كثير من أعماله "كلبش الجزء الأول"، "نسر الصعيد وآخرها لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، إيمان العاصي، فتحي عبد الوهاب وأيضاً مسلسل " لآخر نفس" بطولة "ياسمين عبدالعزيز"، أ" حمد صلاح حسني" "أحمد عوض" "وفتحي عبد الوهاب".









خاض الفنان "محمد عز" تجربة الغناء لأول مرة حيث طرح أغنية جديدة بعنوان "شبعان دلع"