ولاد البلد" يبدأ عروضه بوديان وشوارع سيناء





وقدم العرض أمس الخميس في تمام الثامنة مساء بالسوق القديم بمدينة شرم الشيخ، وسيقدم الأحد في تمام الثامنة مساء بخليج نعمة، والسبت بوادي مندر الساعة ١١ صباحا، الأحد في وادي خريزة في تمام الساعة ١١ صباحا، لينتقل العرض بعد ذلك لمدينة الطور ومعسكرات الأمن المركزي بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة مسرح المواجهة والتجوال تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وبالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التعليم، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ووزارة الداخلية.



وأضاف "شرقاوي" ان العرض شهد اقبالا جماهيريا كبيرا من الجمهور وخاصة الطلاب، كما شهد العرض اهتمام ودعم كبيرين من قيادات محافظة جنوب سيناء، حيث شهد العرض اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والذي أثنى على احترافية العرض وأهميه وجوده بالمحافظة، بالاضافة لحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، والتعاون البناء الذي قدمه الجميع،و هي عوامل أدت لتقديم ليالي عرض ناجحة بالمحافظة.



يذكر أن عرض " ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري،أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.











قال الفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض "زلاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث اختتم عروضه صباح أول أمس الأربعاء بقصر ثقافة شرم الشيخ، وبدأ أمس الخميس الموافق ١٠ أكتوبر عروضه بمختلف المناطق بمحافظة جنوب سيناء وحتى يوم ٢٠ أكتوبر.