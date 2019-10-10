انطلاق مراسم احتفالات دار الأوبرا المصرية بعيدها ال٣١ على المسرح الكبير (صور)
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:23 م
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شيماء عطية - تصوير: ولاء غنيم
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انطلقت منذ قليل مراسم احتفالات وزارة الثقافة بعيد ميلاد دار الأوبرا المصرية ال٣١، على المسرح الكبير، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ولفيف من الفنانين والشخصيات العامة.
بدأ الحفل، التي تخرجه جيهان مرسي، بعزف النشيد الوطني، ثم قدمت الحفل المذيعة جاسمين طه، وشهدت الافتتاحية عرض عدد من الأفلام الوثائقية عن تاريخ الأوبرا المصرية، شارك بها فنانيها.
ومن المقرر أن تُقام الاحتفالات على مدار ليلتين متصلتين، يومي الخميس والجمعة 10، 11 أكتوبر الجاري، على خشبة المسرح الكبير.
يذكر أن دار الأوبرا المصرية افتتحت فى 10 أكتوبر عام 1988، وتضم سبعة مسارح هي: الكبير، الصغير، والمكشوف، إلى جانب مسرح الجمهورية، ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة، ومسرح سيد درويش بالأسكندرية، ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة.
وتلعب دار الأوبرا منذ افتتاحها دورًا هامًا في إثراء الحياة الفنية في مصر، كما باتت مزارًا ومتنفسًا فنيًا لمختلف فئات الجمهور المصري والجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب إتاحة الفرصة للفرق والفنانين الواعدين لتقديم تجاربهم الفنية المتفردة، بالإضافة إلى الفنون الجادة الراقية التى تختص بتقديمها من باليه وأوبرا وموسيقى كلاسيكية وعربية وصالونات ثقافية ومعارض الفنون التشكيلية ومهرجانات متنوعة للموسيقى والغناء، حتى أصبحت درة قلاع الفنون الجادة فى مصر والوطن العربي وقارة أفريقيا، وأمست أحد العلامات المميزة فى تاريخ مصر الثقافي والفني بما تمتلكه من إمكانات
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