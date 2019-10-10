انطلاق مراسم احتفالات دار الأوبرا المصرية بعيدها ال٣١ على المسرح الكبير (صور)

انطلقت منذ قليل مراسم احتفالات وزارة الثقافة بعيد ميلاد دار الأوبرا المصرية ال٣١، على المسرح الكبير، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ولفيف من الفنانين والشخصيات العامة.





بدأ الحفل، التي تخرجه جيهان مرسي، بعزف النشيد الوطني، ثم قدمت الحفل المذيعة جاسمين طه، وشهدت الافتتاحية عرض عدد من الأفلام الوثائقية عن تاريخ الأوبرا المصرية، شارك بها فنانيها.





ومن المقرر أن تُقام الاحتفالات على مدار ليلتين متصلتين، يومي الخميس والجمعة 10، 11 أكتوبر الجاري، على خشبة المسرح الكبير.





يذكر أن دار الأوبرا المصرية افتتحت فى 10 أكتوبر عام 1988، وتضم سبعة مسارح هي: الكبير، الصغير، والمكشوف، إلى جانب مسرح الجمهورية، ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة، ومسرح سيد درويش بالأسكندرية، ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة.



