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أنباء سارة لمنتخب إسبانيا بشأن سيبايوس

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:16 م
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أنباء سارة لمنتخب إسبانيا بشأن سيبايوس
داني سيبايوس
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حسام مجدي
 
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تلقى منتخب إسبانيا لكرة أنباء سارة اليوم الخميس 10 أكتوبر بشأن الإسباني داني سيبايوس لاعب المنتخب ونادي أرسنال وحدوث تطورات جديدة بشأن إصابته.

سيبايوس يؤدي تدريبات خفيفة اليوم

وكشفت صحفية "ماركا" الإسبانية أن داني سيبايوس قد تدرب اليوم مع منتخب إسبانيا في الصالة الرياضية بشكل خفيف.

وكان سيبايوس يعاني من جهد بدني زائد أمس الأربعاء ولم يستطع خوض تدريبات منتخب بلاده الجماعية ليشارك داني أولمو لاعب المنتخب الاسباني تحت 21 عاما بدلا منه.

إمكانية مشاركة داني سيبايوس في مباراة إسبانيا والنرويج

وأكدت الصحيفة أن داني سيبايوس قد يلحق بمنتخب إسبانيا في مواجهة النرويج القادمة بنسبة كبيرة جدا ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2020.

موعد مباراة إسبانيا والنرويج

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره منتخب النرويج يوم السبت القادم 12 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2020.

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